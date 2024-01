CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach spricht in Arnsberg

Arnsberg/HSK Der streitbare Politiker kommt auf Einladung der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung: „Wie wird Deutschland wieder zukunftsfähig?“

Der rheinische Unionspolitiker Wolfgang Bosbach kommt zum Jahresempfang der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU im Hochsauerlandkreis. Am Donnerstag, 25. Januar, spricht er um 18 Uhr in den Räumen der Stadtwerke Arnsberg im Niedereimerfeld. Sein Thema: „Wie wird Deutschland – wieder – zukunftsfähig?“ Unterzeile: „Demokratie und Soziale Marktwirtschaft oder Bevormundung und Sozialismus?“.

„Gesamtbild für Deutschland“

Bosbach galt und gilt als versierter Innenexperte, war bis 2017 Mitglied des Bundestages und stellvertretender Fraktionschef seiner Partei. Eine Krebserkrankung, mit der er sehr offen und Mut machend umging, sowie weitere gesundheitliche Probleme zwangen ihn kürzerzutreten. Als Redner und auch Wahlkampfhelfer trat er aber immer wieder auf, und machte mit seinen humorvollen Vorträgen ebenso von sich reden wie als Mitglied des konservativen „Berliner Kreises“ innerhalb der Union. Dieser besteht aus ehemaligen Abgeordneten, die um eine konservativere Haltung ihrer Partei ringen, als Rechtsform tritt er als Verein auf.

Bosbach war vor gut zwei Jahren in die öffentliche Kritik geraten, weil er zusammen mit dem umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aufgetreten war. Damals hatte Bosbach erklärt, nicht mehr öffentlich in Erscheinung treten zu wollen - zumindest nicht in Wahlkämpfen. Laut „Spiegel“ hat sich der Mann aus Bergisch-Gladbach davon aber distanziert und will nun im Osten der Republik helfen, wo die CDU sich vor Landtagswahlen gegen die AfD abgrenzen muss.

Auch interessant

Bei seinem Vortrag in Arnsberg geht es offenbar nicht um die Abgrenzung gegen rechts. Sondern um die wirklichen oder vermeintlichen Verfehlungen der aktuellen Regierung in Berlin. „Die Lösungsarmut der Regierung macht wenig Mut. Was wir benötigen, ist eine Agenda, die Marktkräften vertraut, wir benötigen ein „Gesamtbild“ für Deutschland, aufbauend auf unseren Stärken, das das viele Stückwerk zu einem verständlichen „dort wollen wir hin“ zusammenfügt. Dieses Bild muss unbedingt auch eine verlässlichere Außenpolitik und mehr sozialen Zusammenhalt beinhalten“, schreibt Stephan Werthschulte, Kreisvorsitzender im HSK, in seinem Einladungstext.

So oder so geht es bei Bosbach also um die Themen, um die es ihm immer schon ging: Darum, Wertkonservatismus zu erklären, Bürgerschaft und Bürgerlichkeit ebenso zu stärken wie Wirtschaft und Unternehmertum - gegen alle Kräfte und Strömungen von ultrarechts bis links. Im Anschluss steht Bosbach für Diskussionen zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg