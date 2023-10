CDU Neheim wählt neuen Vorstand

Neheim. Peter Kessler ins Amt als Vorsitzender gewählt. Langjährige Mitglieder geehrt.

Der CDU-Ortsverband Neheim hat einen neuen Vorstand gewählt und langjährige sowie verdiente Mitglieder geehrt. In geheimer Wahl wählten die rund 50 Anwesenden einstimmig den 60- jährigen Peter Kessler.

Kessler gilt als Neheimer Urgestein und engagiert sich in diversen Vereinen unter anderem verantwortet er beim Jägerverein das Thema Veranstaltungen. In seiner Antrittsrede unterstrich er die Bedeutung der Neheimer Ortsunion in der Gesellschaft und machte deutlich, dass eine Neheim Agenda notwendig sei. Er kündigte Gespräche unter anderem mit dem Aktiven Neheim an, um an den wichtigen Neheimer Großprojekten wie der Umgestaltung des Neheimer Marktes oder der Entwicklung von neuen Wohnraum für Familien zu arbeiten.

+++ Kein Zeitdruck bei Fördergeldern zur Neugestaltung der Neheimer City +++

Zu den drei Stellvertretenden wurden Laura Hasse, Roman Bogdan und Michael-Robert Wittershagen gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Bastian Hunecke als Geschäftsführer, Anke Kalina als Mitgliederbeauftragte, David Schwarz als Online Beauftrafter, Ekaterina Markwart als Schriftführerin und Alexander Jankovic als Pressesprecher. Als Gastredner war der zweite Bürger der Stadt Arnsberg Peter Blume zu Gast. Blume berichtete über die aktuellen Entwicklungen im Rat der Stadt Arnsberg und machte deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Neheimer Ortsunion und den Neheimer Ratsmitgliedern ist.

Gedenken an Heinz Hesse

Zum Abschluss wurde an den kürzlich verstorbenen Ehrenvorsitzenden Heinz Hesse gedacht. Daneben wurden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Von 25 bis 65 Jahren Mitgliedschaft war alles dabei. Stadtverbandsvorsitzender Dr. Marcel Kaiser dankte den Mitgliedern für das großartige und langjährige Engagement für die CDU.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg