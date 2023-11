CDU-Spitzenpolitiker beim Arnsberger Parteitag

Arnsberg. Arnsberger CDU stellt sich für die Zeit bis zur Kommunalwahl auf. Beim Stadtverbandstag ist Spitzenpersonal der Bundespartei zu Gast.

Hoher Besuch beim Stadtparteitag der CDU Arnsberg am kommenden Samstag: Wenn sich die örtlichen Christdemokraten für die nächsten Jahre bis zur Kommunalwahl 2025 aufstellen, weilt der stellvertretende Parteivorsitzende und Generalsekretär der CDU Deutschland, Carsten Linnemann aus Paderborn, unter den Gästen. Der Stadtparteitag findet am 11. November, ab 9 Uhr in der Festhalle der Bürgerschützengesellschaft Arnsberg statt.

Auf der Tagesordnung steht auch die Wahl des Vorstandes für die kommenden beiden Jahre. Im Vorstand wird es nach Auskunft vom Stadtverbandsvorsitzenden Marcel Kaiser kleine Änderungen geben. So scheiden Peter Erb aus beruflichen und Christoph Hillebrand aus privaten Gründen aus. Hillebrand wird als Müscheder Ortsverbandsvorsitzender aber dennoch Mitglied des erweiterten Vorstandes bleiben.

Vorgeschlagen wird der Vorstand wie folgt: Marcel Kaiser (Vorsitzender), Chantal Krengel, Lena Eggenhofer und Deborah Flues (stellvertretende Vorsitzende), Christian Asshauer (Geschäftsführer), Marie-Theres Schennen (Schatzmeisterin), Bernd König (Schriftführerin), Regina Scholz (stellvertretende Schriftführerin), Elisabeth Bormann (Presse) und Charlotte Sophie Kremer (Junge Union).

Das Arnsberger CDU-Mitglied und der Bundesvorsitzende Friedrich Merz aus Niedereimer wird nicht zum Arnsberger Parteitag kommen. Er feiert an diesem Tag seinen 68. Geburtstag und habe, so Arnsbergs Stadtverbandsvorsitzender Dr. Marcel Kaiser, zudem Termine in Ostdeutschland.

