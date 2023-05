CDU: „Transparenz bei zukunftsweisendem Windkraft-Projekt“

Arnsberg. Die CDU Arnsberg spricht von einem „zukunftsweisenden Windenergie-Projekt“ in Arnsberg, will aber die Bürger mitgenommen wissen.

Die Arnsberger CDU fordert den Bürgermeister der Stadt Arnsberg auf, sofort die notwendige Transparenz zu den Windkraftplänen im Arnsberger Wald zu schaffen. Im sogenannten Herdringer Forst zwischen Möhnesee und Arnsberg sollen auf Arnsberger Stadtgebiet bis zu 15 Windräder entstehen. Insgesamt ist von bis zu 35 Anlagen die Rede.

„Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht darauf solche zukunftsweisenden, aber auch einschneidenden Pläne direkt vom Chef der Verwaltung zu erfahren und nicht über Informationen aus der Presse“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Marcel Kaiser nach den Berichterstattungen in der vergangenen Woche. Die CDU möchte von Bürgermeister Ralf Bittner konkret wissen, wie weit die Gespräche fortgeschritten seien und was konkret geplant wird. „Die Menschen in der Stadt bei solchen Projekten mitzunehmen, ist von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich begrüßen wir Windkraftinitiativen, die im Einklang mit der Natur und den Bürgerinnen und Bürgern für die Energiewende sorgen und unsere Stadt damit in Richtung Klimaneutralität steuern lassen“, stellt Marcel Kaiser klar.

