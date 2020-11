Mit der Schaffung eines zusätzlichen städtischen Klimaschutz-Ausschusses, den es neben einem Nachhaltigkeitsausschuss geben soll, setzten sich am Donnerstagabend, 26. November, CDU und Grüne in einer Kampfabstimmung mit 27:26 Stimmen gegen die anderen Parteien im Rat durch. Denn CDU und Grüne verfügen zusammen über 27 Sitze; SPD, FDP, Die Partei, SBL, AfD und Die Linke kommen zusammen auf 25 Sitze. An der Abstimmung nahm auch Bürgermeister Bittner teil.

Streit über Notwendigkeit eines zusätzlichen Klimaschutz-Ausschusses

In der Ratsdebatte wiederholten beide politischen Seiten ihre Positionen, die sie in Presseberichten bereits darlegten.. Ein kurzfristig modifizierter Antrag von CDU und Grünen, der das Aufgabenfeld des neuen Klimaschutz-Ausschusses genauer skizzierte, änderte an den Meinungsfronten nichts. Während CDU und Grüne Klimaschutz extra in einem Extra-Ausschuss erörtern wollten, fand eine von SPD, Linke und Die Partei vorgeschlagene Beirats-Lösung keine Mehrheit.

Insgesamt etwa 20 Gegner der geplanten Windkraft-Standorte in Wennigloh protestierten vor dem Eingang der Hüstener Schützenhalle, als der Rat der Stadt Arnsberg dort zur konstituierenden Sitzung zusammenkam. In der Halle wurde nicht protestiert. Foto: Martin Schwarz

Zur Eröffnung der konstituierenden Ratssitzung, die in der Hüstener Schützenhalle stattfand, ließ Bürgermeister Ralf Paul Bittner in seiner Rede keinen Zweifel daran, dass die bereits 2018 vom Rat beschlossene Nachhaltigkeitsstrategie konsequent weiterverfolgt wird. So wurde bereits zum 1. November 2020 eine neue Organisationsstruktur der Stadtverwaltung in Kraft gesetzt, die sich auch in thematisch neu zugeschnittenen oder im gänzlich neu gebildeten Nachhaltigkeitsausschuss widerspiegelt.

300 Hektar Kahlflächen im Stadtwald Arnsberg

Bittner nannte zahlreiche Handlungsfelder. Angesichts von Trockenperioden und Borkenkäferplage gehe es um Wiederaufforstung. Im Stadtwald Arnsberg seien bisher rund 300 Hektar Kahlflächen entstanden, „In der gesamten Region wird es in ein bis zwei Jahren annähernd keine Fichte mehr geben“, so Bittner.

Bis Ende 2021 soll eine „integrierte und umsetzungsorientierte Smart-City-Strategie für Arnsberg auf den Weg gebracht werden, die dann einen fünfjährigen Umsetzungsprozess einläuten soll. Bürgerbeteiligung in Form neuer Bürgerräte sowie Ausbau des Online-Service der Stadtverwaltung sind für Bittner weitere wichtige Bausteine kommunalen Handelns.

Zahlreiche Investitionsvorhaben

Auf der Agenda stehen auch die weitere Schaffung zusätzlicher Kita-Plätze und zahlreiche Investitionsvorhaben, wozu insbesondere die Sanierung des Rathauses sowie zahlreiche Bauvorhaben in verschiedenen Stadtteilen gehören.

Möglicher Hochschulstandort Arnsberg: Es geht nicht nur um Wald

Für die Schaffung eines Hochschulstandortes Arnsberg laufen derzeit Gespräche. Diese Hochschule solle sowohl den Wandel im Wald als auch die notwendige nachhaltige Entwicklung von Städten und Gemeinden integriert betrachten. Bittner erinnerte in seiner Rede auch daran, dass die Corona-Pandemie zu massiven Einnahmeausfällen der Stadt führe, mit denen sich der Rat die nächsten Jahre befassen werde. In der Ratssitzung wurden auch die städtischen Ausschüsse personell neu besetzt.

Die Vorsitzenden der Fachausschüsse wurden gewählt, die Vorsitzenden der Bezirksausschüsse werden erst in deren konstituierenden Sitzungen gewählt. Gleich gilt für den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss..

Die neuen Vorsitzenden der Fachausschüsse:

Tim Breuner (SPD-Ratsmitglied) leitet den neuen Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgemeinschaft. Stellvertretende Vorsitzende ist Nicole Jerusalem (CDU-Ratsmitglied).

Christoph Schmidt (CDU-Ratsmitglied) ist Vorsitzender des städtischen Planungs- und Bauausschusses. Tim Breuner (SPD-Ratsmitglied) ist stellvertretender Ausschussvorsitzender.

Gerd Stodollick (SPD-Ratsmitglied) leitet den Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration. Zu seinem Stellvertreter wurde das CDU-Ratsmitglied Christoph Hillebrand gewählt.

Peter Blume (CDU-Ratsmitglied) ist Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport. Andreas Posta (SPD-Ratsmitglied) ist stellvertretender Ausschussvorsitzender.

Dr. Gerhard Webers (CDU-Ratsmitglied) wurde zum Vorsitzenden des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung gewählt. Frank Neuhaus (SPD-Ratsmitglied) ist sein Stellvertreter.

Matthias Hunke (SPD-Ratsmitglied) wurde zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses gewählt. Sein Stellvertreter in dieser Funktion ist Michael Brüne (CDU-Ratsmitglied).

Theo-Josef Nagel (CDU-Ratsmitglied) leitet den städtischen Betriebsausschuss. Markus Prachtel (SPD-Ratsmitglied) übernimmt die Funktion des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden.

Christine Becker (FDP-Ratsmitglied) wurde zur Vorsitzenden des städtischen Wahlprüfungsausschusses gewählt. Jan Ovelgönne (Ratsmitglied von Bündnis ‘90 / Die Grünen) ist ihr Stellvertreter.

Verena Verspohl (Ratsmitglied von Bündnis ‘90 / Die Grünen) wurde zur Vorsitzenden des neuen Klimaschutz-Ausschusses gewählt. Ihre Stellvertreterin ist Anna Brandt (SPD-Ratsmitglied).