Hochsauerlandkreis. Laut Willen der CDU-Fraktion im HSK-Kreistag soll die Kreisumlage für 2020 deutlicher gesenkt werden als von der Verwaltung eingebracht.

CDU will Kreisumlage für den HSK noch weiter senken

Die CDU-Kreistagsfraktion hat vorgeschlagen, die Kreisumlage um insgesamt 0,85 Prozentpunkte zu senken. Wie berichtet, hatte die Kreisverwaltung bei Einbringung des Haushaltes im Oktober eine Senkung des Hebesatzes um 0,4 Prozentpunkte vorgeschlagen. „Wir als CDU wollen unseren Kommunen weiter entgegenkommen“, begründet die Fraktion ihren Vorstoß, der die 12 Städte und Gemeinden um weitere 1,8 Millionen Euro bei der Kreisumlage entlastet.

Der Hebesatz würde im kommenden Jahr auf 34,42 Prozent sinken. Die Gegenfinanzierung führe zwar zu einem unausgeglichen Haushalt in der Größenordnung von ca. 600.000 Euro, dies halte man aber für vertretbar“, so Fraktionschef Ludwig Schulte. Die Sitzung des Kreistags zum Haushalt beginnt am Freitag, 20. Dezember, um 14 Uhr in Meschede.