Chancen für die Jugend aus Sundern bei Olympia?

Sundern. Jetzt wird es spannend: das Städtische Gymnasium in Sundern qualifiziert sich für die Endrunde in Berlin. Wir wird es weitergehen?

Volleyball vom Feinsten ist man in Sundern und Umgebung gewohnt. Die Damenmannschaft des RC Sorpesee hat gerade erst mit einer grandiosen Saison den Aufstieg in Liga 2 perfekt gemacht, da starten schon die nächsten Volleyballerinnen aus Sundern durch.

Die Schulmannschaft des Städtischen Gymnasiums Sundern hat an den Wettkämpfen von Jugend trainiert für Olympia teilgenommen und sich für das Frühjahrs-Bundesfinale vom 2. bis 6. Mai in Berlin qualifiziert. Die Vorrundenspiele auf Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene durchlief die Mannschaft von Schulleiter und Trainer Martin Barthel ohne Satzverlust.

Als Landessieger für das Bundesland NRW werden sich die Mädels, die allesamt im Nachwuchs des RC Sorpesee spielen und sich gerade zum NRW-Meister krönten, mit den Siegermannschaften der anderen 15 Bundesländer messen dürfen.„Da werden anspruchsvolle Gegner vertreten sein“, ist sich Martin Barthel sicher, der seiner Mannschaft einiges zutraut. „Wir haben eine talentierte Mannschaft, mit Ambitionen ein erfolgreiches Turnier zu spielen.“ Leider kann Martin Bartel nicht mit nach Berlin fahren, so dass das Team von ihrem Sportlehrer Dominik Horst betreut wird.

Von der Sparkasse Arnsberg-Sundern gab es für die Finalspiele noch das passende Outfit. Matthias Brägas (Pressesprecher der Sparkasse) übergab neben Trikots auch Trainingsjacken für das einheitliche Mannschaftsbild. „Das Team hat bislang richtig gut gespielt und wir glauben fest daran, dass sie NRW und Sundern gut vertreten werden“, so Matthias Brägas. „Wir drücken alle die Daumen und vielleicht überraschen die Mädels uns am Ende sogar alle.“Livestreams von den Wettbewerben Erstmals können auch die Zuhausegebliebenen das sportliche Geschehen des Frühjahrsfinales live mitverfolgen.

Nach der erfolgreichen Premiere beim Herbstfinale 2022 stellen die Deutsche Schulsportstiftung (DSSS) und ihr Streaming-Partner SolidSport nun auch beim Frühjahrsfinale 2023 Livestreams zur Verfügung. Die Übertragungen finden von Mittwoch bis Freitag in allen Sportarten statt. Zu sehen sind die einzelnen Streams live und on demand.

Sechs Wochen bevor in der Hauptstadt die Special Olympics World Games für das weltweit größte inklusive Sportereignis des Jahres sorgen werden, treffen sich bei „Jugend trainiert“ in Berlin über 3.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 358 Schulteams, um in sechs olympischen und drei paralympischen Sportarten insgesamt 24 Bundessieger zu ermitteln. Was die World Games und „Jugend trainiert“ neben dem Austragungsort verbindet, sind sportliche Höchstleistungen und der Anspruch, die Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Handicap aktiv zu fördern.

Eckdaten zum Frühjahrsfinale 2023:

- 2. bis 6. Mai 2023 in Berlin

- Sportarten: Badminton, Basketball, Gerätturnen, Handball, Tischtennis, Volleyball, Goalball, Rollstuhlbasketball, Para Tischtennis

- 24 Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen (alle Sportarten und Wettkampfklassen sind vertreten)

- Siegerehrung am 5. Mai in der Max-Schmeling-Halle

