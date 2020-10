Chorleiter Diehl: „Ohne Gesang fehlt Körper und Geist etwas“

Die Corona-Pandemie hinterlässt in diesem Jahr auch heftige Spuren in der Neheimer Kirchenmusik. Aufgrund der Hygiene-Vorschriften konnte bisher kein Chorkonzert und bisher nur eines von sieben geplanten Resonanz-Konzerten stattfinden. In den Gottesdiensten konnte nach Pfingsten bis vor Kurzem noch mit Atemschutzmaske in der Kirche gesungen werden, doch dies ist nach dem deutlichen Anstieg des Corona-Inzidenzwerts im HSK nun auch nicht mehr möglich. Unsere Zeitung sprach mit dem Dekanatskirchenmusiker Hartwig Diehl aus Neheim über die Lage der Kirchenmusik in Corona-Zeiten.







Sie leiten den gemeinsamen Chor Kantorei an St. Johannes / Kirchenchor St. Michael sowie den Neuen Chor Neheim und den MGV „Amicitia“ Garbeck. Wie ist die Lage in den Chören?

Hartwig Diehl: Die Sänger und Sängerinnen aus der Kantorei an St. Johannes und dem Kirchenchor St. Michael, die im Herbst vergangenen Jahres gemeinsam geprobt haben, sind zuletzt Weihnachten 2019 gemeinsam vor Publikum aufgetreten. Anfang 2020 wurde dann noch mal geprobt, doch mit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland haben wir die Kirchenchorproben eingestellt. Das gilt bis heute und ein Ende des Ausfalls der Proben ist angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen nicht absehbar. Dies hängt im Wesentlichen mit der Altersstruktur der Kirchenchor-Mitglieder zusammen. Wir wollen Sänger/innen, die Risikogruppen angehören, nicht gefährden.







Wie läuft es im Neuen Chor Neheim?

Hier gibt es eine jüngere Altersstruktur. Wie haben den etwa 40 Mitglieder starken Chor nach Pfingsten in zwei Gruppen, mit jeweils zwei Stimmen, aufgeteilt. Diese beiden Gruppen probten dann zeitversetzt hintereinander in der Bergheimer St.-Joseph-Kirche, wobei dort natürlich auf Abstand zwischen den Sängern geachtet wurde. Wegen der nun gestiegenen Inzidenzwerte haben wir jetzt aber alle Proben auf unbestimmte Zeit abgesagt - dies gilt für Kirchenchor, Neuen Chor und MGV Garbeck. Mit den Sängern aus Garbeck hatte ich zwischenzeitlich im August 2020 die Proben in der dortigen Schützenhalle wieder aufgenommen.







Wie reagieren die Chormitglieder auf die Probenabsagen?

Den Sängern und Sängerinnen fehlen die Proben sehr. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wann endlich wieder geprobt wird. Hier merkt man: Die Sänger und Sängerinnen brauchen das Singen für körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Ansonsten fehlt ihnen etwas.







Wären Online-Proben für Sie eine Alternative?

Von Online-Proben halte ich nichts. Hier kann ich nicht in das Geschehen so eingreifen, wie ich es mir wünsche. Es fehlt der persönliche Kontakt. Online habe ich auch nicht das Klangbild, das ich in in einem Raum bei einer normalen Probe habe. Einzelunterricht für Mitglieder aus dem Neuen Chor war aber möglich. Hierfür wurde der Düsseldorfer Opernsänger Johannes Wedeking engagiert.







Sie sind seit vielen Jahren auch Organisator der Neheimer Konzertreihe „Resonanz“. Wie hat sich hier die Corona-Pandemie auf das Konzertprogramm 2020 ausgewirkt?

Für das Konzertjahr 2020 hatten wir insgesamt sieben Konzerte geplant. Bisher fand nur ein Konzert planmäßig im August statt, vor Kurzem fiel ein Konzert mit einem belgischen Organisten aus, weil er nicht ausreisen durfte. Als Ersatz planen wir jetzt jetzt ein Kammerkonzert mit drei Musikerinnen (Klavier, Cello und Violine) aus dem Sinfonie-Orchester Ruhr. Sie werden Werke von Dvorák und Beethoven am Sonntag, 8. November, um 16 Uhr in der Neheimer St.-Michael-Kirche spielen. So ist zumindest unser Plan am Anfang der jetzigen 44. Kalenderwoche. Das Konzert „Kirche trifft Synagoge“ wurde auf den 6. Dezember verschoben. Wir hoffen, dass wir diese Konzerte auch realisieren können - nicht nur zur Freude der Besucher, sondern auch als Auftrittsmöglichkeit für die Künstler, die ansonsten schon bundesweit mit vielen Konzertabsagen konfrontiert worden sind.







Wie wurde und wird die Kirchenmusik während der Gottesdienste in der Corona-Zeit gestaltet?

Zunächst muss man sagen: In der Corona-Zeit ist der Gottesdienstbesuch deutlich zurückgegangen. So gab es weniger Leute, die sich von Pfingsten bis vor Kurzem mit Maske am Gesang in der Kirche beteiligten. Die geringe Besucherzahl und natürlich auch das Singen hinter einer Maske beeinträchtigten Klang und Klangstärke. Die Orgel habe ich daher bei den Liedern deutlich leiser gespielt. Auch gab es häufiger reine Instrumentalstücke an der Orgel, hinzukam Sologesang von mir. Das Gloria, das Credo und das Vater Unser wurden nicht gesungen, sondern gebetet. Wer bei den Liedern mitsingen wollte, musste auch sein eigenes Gotteslob-Gesangbuch mitbringen. Seit Kurzem ist Singen in Gottesdiensten wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte im HSK nicht mehr erlaubt.