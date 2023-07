Comeback des Arnsberger Altstadt-Dinners steht bevor

Arnsberg. Im Verlauf des Kultursommers findet das beliebte Event am 12. August wieder statt.

Comeback geplant: Das Volksbank Altstadt-Dinner ist eine kulinarische Veranstaltung im Verlauf des Arnsberger Kultur­sommers. Veranstalter ist der Verkehrsverein Arnsberg, der als Hauptsponsor die Volksbank Sauerland als Namensgeberin gewinnen konnte.

Das Volksbank Altstadt-Dinner musste zwischen 2020 und 2022 wegen Corona und die Nachwirkungen der Pandemie leider ausfallen. Daher freuen sich die Veranstalter nun über das Revival des Volksbank Altstadt-Dinners am Samstag, 12. August, ab 17 Uhr.

Durch veränderte Auflagen und Verkehrsführung startet das Dinner in diesem Jahr mit etwas anderem Konzept, aber viel Herzblut – und alle Beteiligten hoffen bei gutem Wetter, die Arnsberger und ihre Freunde wieder an einer Tafel zusammen zu bekommen. Weitere Infos folgen zeitnah in den heimischen Medien.

Weitere Informationen zum Altstadt-Dinner gibt es auch beim Verkehrsverein Arnsberg – unter der Telefonnummer 02931/4055.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg