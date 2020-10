Corona: Arnsberger Bürgerschützen sagen Martinszug ab

Diese Bilder wird es in diesem Jahr leider nicht geben: St. Martin (Guido Kuipers) mit Knecht Thomas Vieth, Königspaar Julia Hunecke und Jörg Werdite, Hauptmann Peter Erb und stellv. Hauptmann Detlev Kulke (l.).

Arnsberg. Weil Gesundheit und Sicherheit vorgehen, treffen die Verantwortlichen schweren Herzens die für Kinder traurige Entscheidung.

Verantwortungsbewusst: In diesem November 2020 wird es in Arnsberg keinen großen Martinszug mit dem traditionellen Martinsspiel auf dem Schlossberg geben.

Schweren Herzens haben sich die Arnsberger Bürgerschützen zu der coronabedingten Absage entschlossen – die Gesundheit und die Sicherheit der kleinen und großen Teilnehmer dieser Traditionsveranstaltung gingen vor.

Diese Entscheidung haben sich die Bürgerschützen nicht einfach gemacht. Selbstverständlich, so heißt es in einer Mitteilung, hätten ein Hygienekonzept und viele freiwillige Helfer aus der Martinszugkommission und den Kompanien eine Durchführung grundsätzlich zugelassen, aber intensive Abstimmungen mit den Arnsberger Kindergärten und Kitas hätten letztlich gezeigt, „dass größere Veranstaltungen außerhalb der eigenen Einrichtung und der internen Gruppen verständlicherweise eher kritisch gesehen werden“.

Martinshörnchen für Kindergärten

Damit aber trotz der coronabedingten Absage die Kinder auch in diesem Jahr an St. Martin im Mittelpunkt stehen und nicht gänzlich auf die Tradition des Martinszugs verzichten müssen, geben die Bürgerschützen die Hörnchen, die üblicherweise zum Abschluss auf dem Schlossberg verteilt werden, kostenlos zur internen Verteilung an die Kindergärten und Kitas weiter.