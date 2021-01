Corona: Arnsberger Heimatbund sagt auch Osterfeuer 2021 ab

Arnsberg. Die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen macht diesen Schritt unausweichlich. So traurig es auch ist.

Eine schlechte Nachricht: Auch in diesem Jahr muss das traditionsreiche und weit über die Stadt hinaus bekannte und beliebte Arnsberger Osterfeuer abgesagt werden. Angesichts der Corona-Situation sieht der Heimatbund als Ausrichter keine andere Möglichkeit für die ursprünglich am Ostersonntag, 4. April, vorgesehene Veranstaltung.

„Das ist extrem traurig, aber wir müssen hier unserer Verantwortung gegenüber den Bürgern gerecht werden. Und für unser Osterfeuer ist es vor dem Hintergrund der Pandemie einfach noch zu früh,“ stehen Heimatbund-Vorsitzender Werner Bühner und Peter Hansknecht als Chef des Heimatbund-Osterfeuerausschusses einmütig hinter dieser Entscheidung.

Eine sichere Absperrung des Kreuzberg-Areals ist nicht möglich

Womit sie auf einer Welle mit Bürgermeister Ralf Paul Bittner liegen, den der Heimatbund bereits unmittelbar nach deren Zustandekommen über die Absage-Entscheidung informiert hatte. „Unser Vorgehen,“ fasst Bühner dieses Gespräch zusammen, „hat auch die Zustimmung des Bürgermeisters gefunden, der ebenfalls nicht davon ausgeht, dass bis Anfang April noch großartige Lockerungen der Lockdown-Regeln zu erwarten sind.“

Natürlich, sagt Werner Bühner, habe sich der Heimatbund angesichts der Tradition und der vielen Fans des Osterfeuers die Absage nicht leicht gemacht. „Doch über tausend Menschen zusammen allein auf dem Kreuzberg, wo das Osterfeuer abgebrannt wird, das geht absolut nicht.“ Man habe zwar über eine Absperrung des Areals diskutiert, aber dies bedeute einen enormen technischen Aufwand.

Werner Bühner: „Die Unvernunft ist einfach noch viel zu groß“

„Außerdem hätten wir dann angesichts der vielen Zuwegungen und des umgebenden Waldes auch keine Gewähr, dass eine Absperrung überhaupt das erwartete Ergebnis zeigen würde.“ Und daher halte man es nicht für möglich, Menschen an diesem Abend vom Besuch des Kreuzbergs abzuhalten.

Auch ein zweiter Faktor dürfe hier nicht außer Acht gelassen werden. „Denn viele Menschen kommen unter anderen stets auch auf dem Schlossberg und bis hinauf zur Rumbecker Höhe zusammen, um das Osterfeuer erleben zu können.“ Treffen, die bei einer Durchführung der Feuers nicht zu verhindern wären. „Denn die Unvernunft ist einfach noch viel zu groß.“

Peter Hansknecht: „Wir dürfen nicht mit der Gesundheit der Leute spielen“

Das letzte Osterfeuer vor Corona wurde 2019 von Erika Hahnwald - hier mit Peter Hansknecht - angezündet. Foto: Wolfgang Becker

Große Trauer im Herzen trägt auch Osterfeuerausschuss-Vorsitzender Peter Hansknecht, dessen Familie mit der Ausrichtung der Traditionsveranstaltung seit ewigen Zeiten in verantwortlicher Weise eng verbunden ist.

„Aber es geht nicht anders, denn wir dürfen nicht mit der Gesundheit der Leute spielen. Da stehen wir als Heimatbund in der Verantwortung, so schade es auch ist.“

Zumal die Besucherinnen und Besucher des Osterfeuers auch gerne mal dem Alkohol zusprechen würden, „und dann klappt das mit dem Abstand halten nicht mehr“.

Mit Maske sind Arbeiten nicht zumutbar

Darüber hinaus, so Peter Hansknecht weiter, müsse man an die langen und intensiven Vorbereitungen im Vorfeld des Osterfeuers denken. „Wir können in einer Zeit der reduzierten Kontakte nicht die Osterfeuer-Sammler von Tür zu Tür schicken.“

Und beim Aufbau des Feuers selbst müssten die dafür erforderlichen Helfer unmittelbar Seite an Seite arbeiten, „weil diese Arbeiten nicht bei Abstand funktionieren und zudem mit einer FFP2-Maske auch niemanden zuzumuten sind.“

„Dann wird eben das Osterfeuer 2022 ganz besonders schön“

Dennoch hat der Heimatbund nicht ganz aufgegeben, den Arnsbergern noch in diesem Jahr eine attraktive Alternative zum Osterfeuer in welcher Form auch immer anzubieten. „Vielleicht,“ hofft Werner Bühner, „ist die Situation im Herbst ja schon deutlich besser.“ Und falls nicht, „dann wird eben das Osterfeuer 2022 ganz besonders schön,“ sagt Peter Hansknecht.

