Corona: Arnsberger Tafel regelt Lebensmittel-Ausgabe neu

Täglich machen sich weiterhin die Transporter der Arnsberger Tafel auf den Weg zu den Lebensmitteln – noch gibt es keine Versorgungsengpässe, sagt der Vorsitzende der Arnsberger Tafel, Peter Hoscheidt. Die Situation sei aber schon deutlich anders als noch vor Tagen. Von Tag zu Tag ändere sich etwas, man müsse flexibel bleiben und entsprechend reagieren. Trotz der Hamsterkäufe in einigen Bereichen – bei der Tafel seien Lebensmitteln noch ausreichend vorhanden. Nachschub sei auch schon von einigen Tafeln geholt worden, der derzeit den Betrieb eingestellt haben.

Reagiert hat die Arnsberger Tafel an ihren Ausgabestellen in Neheim und Sundern. Zwar sind die bisherigen Einschränkungen nur minimal, aber für die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden der Tafel sollen sie schon etwas bringen. „Zu den besonderen Maßnahmen gehört, dass wir jetzt nur noch zwei Kunden gleichzeitig in den Ausgabebereich lassen“, sagt Vorsitzender Hoscheidt. Das werde von den eigenen Mitarbeitern der Tafel ebenso überwacht, wie die Pflicht der Kunden, sich vor dem Betreten der Räume die Hände zu desinfizieren. Auch das Einhalten der empfohlenen Abstände werde überwacht und Hinweise bei Nichteinhaltung gegeben.

Warten im Sonnenschein

Auf die erforderlichen Hygienemaßnahmen haben sich die Mitarbeiter gut vorbereitet. „Ich habe im Internet noch Mundschutz, Handschuhe und sogar Desinfektionsmittel bekommen“, erklärt Peter Hoscheidt. Und auch wenn die zu zahlende Summe derzeit höher sei, die Sicherheit für seine Mitarbeiter und die Kunden sei den Aufwand wert. Für den Ablauf der Ausgabe in der Tafel kommt der Einrichtung auch das derzeit gute Wetter entgegen. „Natürlich müssen alle draußen warten und werden nur in den kleinen Gruppen herein gebeten“, so Hoscheidt. Immer wieder müssten die Tafel-Mitarbeiter vor die Tür, um allen Wartenden das System und die Hintergründe zu erklären.

Arnsberg Auch in Sundern geht’s weiter Auch in Sundern macht die Ausgabestelle der Tafel weiter, geöffnet ist sie jeden Donnerstag. Beim Toilettenpapier gibt es für jeden Kunden derzeit nur eine Verpackungseinheit, auch wenn mehr nachgefragt wird Bei der Tafel werden auch Lebensmittelpakete gepackt, die von städtischen Mitarbeitern dann an ältere Kunden und Kunden mit Bewegungseinschränkung geliefert werden

Geändert haben die Ausgabestellen der Tafel aber ihre Einlass-Regelung. Ging es früher – als noch vor einer Woche – der Reihe nach, würden ab sofort Mütter mit Kindern sowie ältere Kunden bevorzugt versorgt. Auf die älteren Helferinnen und Helfer unter den Mitarbeitern der Tafel nimmt man Rücksicht. „Es gibt ein paar Leute, die Angst um ihre Gesundheit haben und derzeit zuhause bleiben möchten“, sagt Hoscheidt. Das werde absolut akzeptiert. Und trotzdem verfügt die Tafel noch über einen gesunden Stamm an Mitarbeitern, die motiviert ihre ehrenamtliche Arbeit verrichten. Es gebe einfach ein Super-Kerntruppe, die täglich ihre Arbeit mache.

„Jeder hier weiß, dass wir zwischen 3.000 und 3.500 Kunden versorgen, alle wollen, dass es weiter geht“, beschreibt der Vorsitzende der Einrichtung. Längst schon rufen täglich Kunden an und fragen nach, wollen sich versichern, dass es auch weiter Lebensmittel bei der Tafel gibt. „Wir bekommen eine ganz Menge positive Rückmeldungen dafür, dass wir die Ausgabe weiter möglich machen“, zeigt sich Hoscheidt zufrieden.

Versorgung ist gesichert

Selbst vom Bürgermeister habe er dafür schon ein Lob gehört. Derzeit bestehe auch keine Sorge, dass der Fluss an Lebensmitteln abreißen könnte. Vor allem bei Frische-Produkten aus den Geschäften gebe es keine Engpässe, und auch das Toilettenpapier werde zu normalen Preisen abgegeben. Das werde unabhängig von den Discountern ohnehin von zentralen Verteilern geliefert.

Alles im grünen Bereich – zumindest für die nächsten zwei Wochen, versichert Peter Hoscheidt. Damit es so bleibe, sei auch er jeden Tag bei der Tafel und schaue mit den Mitarbeitern, dass der Laden läuft. „Hauptsache, die Bewegungsfreiheit für die Tafel bleibt erhalten“, gibt sich der Vorsitzende hoffnungsvoll. Für die Ausgabe in Sundern sind aktuell jüngere Freiwillige zur Unterstützung am Mittwoch und Donnerstag sehr willkommen.