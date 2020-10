Corona: Auch Neheimer Jäger sagen den Martinsumzug ab

Wie die Bürgerschützen in Arnsberg sagen auch die Neheimer Jäger den Martinsumzug 2020 ab.

Neheim. Die Gesundheit geht für den Traditionsverein vor. Aber das Jäger-Königspaar bringt in den Kindergärten Brezeln vorbei.

Absage auch in Neheim: Der Vorstand des Neheimer Jägervereins hat beschlossen, den diesjährigen Martinszug, der am 8. November stattfinden sollte, ausfallen zu lassen.

In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie sei eine angemessene Durchführung nicht machbar. Auch wenn es schwer falle, diese schöne Tradition zu unterbrechen, „steht der Schutz vor weiteren Covid-Infektionen für den Jägerverein an erster Stelle“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Jäger-Königspaar verteilt aber Brezeln in den Kindergärten

Damit die Kinder aber in diesem Jahr dennoch nicht leer ausgehen, verteilt das Königspaar der Jäger im Namen von St. Martin Brezeln an die Kindergärten im Stadtgebiet.

Alle Einrichtungen, die nach vorheriger Anfrage damit einverstanden waren, erhalten so am 10. bzw. 11. November Besuch von Ingo Kulling und Sonja Beringhoff. Selbstverständlich werden die Brezeln entsprechend verpackt und unter Beachtung aller hygienischen Schutzmaßnahmen verteilt.