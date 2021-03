Corona-Check: Wie erleben Sie die Pandemie?

Corona hat unser Leben in den letzten Monaten stark verändert. Das zeigt sich auch an den Daten und Fakten, die im Video zusammengefasst sind

Ruhrgebiet. Wir möchten wissen: Wie kommen Sie durch die Krise? Was vermissen Sie, wie blicken Sie in die Zukunft? Machen Sie mit bei unserer Umfrage!

Liebe Leserinnen und Leser, ​​die Corona-Krise hat unseren Alltag verändert wie kaum ein Ereignis zuvor. Seit einem Jahr bestimmt die Pandemie unser Leben. Wir wollen von Ihnen wissen, was sich für Sie verändert hat – welche Gefahren aber auch Chancen Sie in der Krise sehen: sowohl für Sie persönlich als auch für die Stadt, in der Sie leben.

Rund 534.000 Menschen sind allein in NRW in den vergangenen zwölf Monaten an Covid-19 erkrankt, mehr als 13.000 Todesopfer hat die Pandemie hier bislang gefordert. Tausende Beschäftigte sind seit Monaten in Kurzarbeit, das öffentliche Leben steht seit fast einem Vierteljahr still. Theater, Museen und Konzerthallen sind dicht, Einkaufsstraßen wie leer gefegt, Gotteshäuser bleiben stumm.

Antworten sind Grundlage für weitergehende Recherchen

Gleichzeitig erleben Wälder und heimische Wanderwege einen Boom, haben Familien so viel Zeit wie selten füreinander und zwingt uns die Krise, das Wesentliche wertzuschätzen: Gesundheit, Solidarität, Fürsorge.

Wie hat sich ihr Umfeld verändert? Wie stark belastet Sie die Krise? ​​Befürchten Sie eine ? Wir haben einen Fragebogen entwickelt, mit dessen Hilfe wir das Stimmungsbild in der Region abbilden möchten.

Ihre Antworten sind anschließend die Grundlage für weitergehende Recherchen der Redaktion, um die Auswirkungen der Krise abzubilden: Wie sollte sich Ihre Stadt ändern? Welche Möglichkeiten sehen Sie, den lokalen Handel wieder zu stärken?

Wie geht es den Menschen nach nun einem Jahr Pandemie?

Mit den Ergebnissen wollen wir Entscheider konfrontieren, Möglichkeiten aufzeigen und nicht zuletzt auch vergleichen: Wie bewältigen die Städte an Rhein und Ruhr die Krise? Und, wichtiger: Wie geht es den Menschen nach nun einem Jahr Pandemie?

Je mehr Menschen mitmachen, umso aussagekräftiger wird das Ergebnis: Daher bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich für unseren Corona-Check fünf Minuten Zeit zu nehmen. Selbstverständlich sind die Antworten anonym. Wenn Sie uns Ihre persönliche Corona-Geschichte mitteilen möchten, haben Sie dazu auch die Möglichkeit und können uns Ihre Kontaktdaten senden. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir zehn Genussboxen, die Ihnen mit Primitivo, Balsamico, Olivenöl und Kräutersalz ein wenig Italien auf den Tisch zaubern.

Die Ergebnisse des Corona-Checks veröffentlichen wir in einigen Wochen online, in der Tageszeitung und im E-Paper.