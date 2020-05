Corona: Der Poesiepfad Rumbeck kommt jetzt virtuell daher

Rumbeck. Täglich neue Gedichte sollen den Menschen in diesen schwierigen Tagen auch Mut machen. Das neue Angebot erlebt ein positives Feedback.

In dieser Zeit von eingeschränkten Kontakten trifft es vor allem ältere und kranke Menschen besonders hart, dass sie als Vorsichtsmaßnahme nicht am öffentlichen Leben teilhaben können.

Neben vielen anderen guten Initiativen von Vereinen, Geschäften und Privatpersonen hat sich aber auch das Team des Poesiepfades im Rumbecker Mühlbachtal etwas Besonderes einfallen lassen: den „Virtuellen Poesiepfad“.

Bereits seit Anfang April wird täglich eine E-Mail mit einem Gedicht zum jeweiligen Tage an einen interessierten Empfängerkreis versandt sowie auf Facebook veröffentlicht. Zum jeweiligen Text, so Wolfram Blanke vom Poesiepfad-Organisationsteam, gibt es in der Mail zudem kurze Erläuterungen.

Auch die Nutzer des Angebots schlagen Gedichte vor

Die ausgewählten Gedichte haben zum Teil bereits in verschiedenen Frühjahrs-Editionen der vergangenen 15 Jahre im Mühlbachtal ausgehangen. Zum Teil wurden und werden diese von Teammitgliedern neu herausgesucht oder aber auch von den Empfängern der bisherigen Gedichte vorgeschlagen.

Bei den ausgesuchten Werken handele es sich meist um klassische Frühlingstexte, manchmal jedoch auch um Poesiestücke, die den Menschen in diesen schwierigen Zeiten Mut zusprechen sollen.

Viele positive Rückmeldungen

Dieser Service, so Blanke weiter, habe bislang derart großen und vor allem positiven Zuspruch erfahren, „dass über Weiterleitungen beziehungsweise Facebook der Interessentenkreis bereits auf 100 Personen angewachsen ist“. Die Hauptarbeit dieses Poesiepfad-Projektes liegt übrigens in den Händen von Reiner Ahlborn.

Die ausgewählten Gedichte erscheinen mit Verzögerung auch auf der Webseite des Poesiepfades: www.poesiepfad.de. Interessierte, die diesen kostenfreien Service des Poesiepfad-Teams in Anspruch nehmen möchten, können sich jederzeit für den täglichen Newsletter unter poesiepfad-virtuell@web.de anmelden.