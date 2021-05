Corona: Familien im Regen stehen gelassen

Die Familien tragen eine der Hauptlasten der Corona-Pandemie. Unser Kommentar zum Corona-Check zum Thema Schule und Kita.

Man kann es drehen und wenden wie man will: Die Familien mit Kindern tragen die wohl komplexeste Last der Corona-Pandemie. Hier kommen alle Themen der Krise zusammen – Sorgen um finanzielle und berufliche Sicherheit sowie die Gesundheit der Familie und Großeltern, die Betreuungsherausforderung bei Schul- und Kitaschließungen und der Blick auf soziale und schulische Entwicklung der Kinder.

So sehr das Virus die Familie ab und an – auch notgedrungen – vielleicht mal hat zusammenrücken lassen, weil man viel Zeit miteinander verbringen musste: Hier verlangte Corona allen Eltern ein Höchstmaß an Flexibilität, Improvisationsvermögen, Geduld und auch Nachsicht ab. Bei nicht Wenigen ließ oder lässt die Kraft nach.

Da wundert es nicht, dass jeweils über 40 Prozent der Befragten die in und für Schulen und Kitas getroffenen Maßnahmen nicht für ausreichend hielten. Eine Einschätzung, die sich nicht allein auf Härte der Maßnahmen, sondern eher auf ihre Umsetzung mit Blick aufs Kind und die Betreuungsfrage bezog. Hier ist halt vieles trotz allem oft kreativen Bemühen von Schulen und Kitas strukturell und politisch nicht rund gelaufen. Familien wurden zu lange mit ihren Corona-Problemen im Regen stehengelassen.