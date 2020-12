Corona: FDP sieht Chance im mobilen Impfzentrum für Arnsberg

Arnsberg. Bürgermeister Ralf Paul Bittner soll diese Option in die laufenden Gespräche mit dem Hochsauerlandkreis einbringen.

Die FDP regt in einem Schreiben an Bürgermeister Ralf Paul Bittner an, in die laufenden Gespräche mit dem Hochsauerlandkreises zum Thema Impfzentrum in der Stadt Arnsberg ein mögliches mobiles Impfzentrum als Option einzubringen.

Da sich der - wie berichtet - auf die Einrichtung eines Impfzentrum in der Schützenhalle Olsberg festgelegt habe, sei ein zweites Impfzentrum oder eine Nebenstelle in Arnsberg Stand heute fraglich. Daher ist sei es umso wichtiger, so die FDP, sich zeitgleich mit Alternativen zu beschäftigen.

Immerhin würden im Stadtgebiet Arnsberg rund 73.000 Menschen leben - „und der Weg zwischen unserem Rathaus und der Schützenhalle in Olsberg beträgt ca. 43 km mit etwa je 30 Minuten Fahrtzeit.“ Nutze man dafür den ÖPNV, würde die Fahrzeit gar rund 90 Minuten erfordern. „Bei nichtzentrumsnahen Stadtteilen deutlich länger.“

FDP: Gerade die risikogefährdeten Gruppen sind zum größten Teil nicht mobil

Aber gerade die risikogefährdeten Gruppen seien zum größten Teil nicht mobil und die Nutzung des ÖPNV erhöhe das Ansteckungsrisiko immens. „Weiter können wir diesen Zeitaufwand dem bereits stark belasteten Pflegepersonal, alleinerziehenden Vätern oder Müttern und vielen anderen Berufsgruppen nicht zumuten.“

Daher, argumentieren die Liberalen, müsse es in Absprache mit dem HSK ein Anliegen sein, das größte Stadtgebiet in Bezug auf die Einwohnerzahl des Kreises bedarfsgerecht zu versorgen.

Für ein mobiles Impfzentrum bedürfe es eine Umrüstung eines Transporters mit Kühltechnik für bis zu minus 70 Grad Celsius. Dazu könnten gegebenenfalls Gespräche mit lokalen Firmen geführt werden, die bereits geeignete Lösungen für den Transport großer Mengen des Impfstoffes des Anbieters BioNTech geschaffen haben.

Hoher Aufwand könnte viele Bürger vom Impfen abhalten

„Ziel des mobilen Impfzentrum muss es sein, Pflegeeinrichtungen oder Ähnliches direkt vor Ort zu versorgen. Mittlerweile ist bekannt, dass die Impfung zweimal erfolgen muss. Wir können nicht verlangen, ganze Pflegeheime und Pflegepersonal mehrfach nach Olsberg zu bringen.“ Was zudem das Klima unnötig belaste.

Auch ein Gedanke an die „Corona-Müdigkeit“ dürfe hier nicht fehlen. „Mit dem hohen Aufwand, nach Olsberg zu fahren, wird sich unserer Erwartung nach eine große Anzahl der Einwohner unserer Stadt gegen eine Impfung entscheiden. Dies sollte durch die Einrichtung eines mobilen Impfzentrums vermieden werden.“

Für die Zeiten nach der Pandemie wäre, so die Arnsberger Liberalen, eine andere geeignete Nutzung des Mobils denkbar. Etwa karitativ durch die „Tafel“ oder durch eine Vermietung an privatwirtschaftliche Betriebe.