Corona-Helden: Ideen fürs Danke sagen

Es braucht Anerkennungskultur für die Corona-Helden und Solidarität für von der Pandemie Gebeutelte. Von der Wirkung kleiner Gesten.

Die Idee ist so einfach wie gut. In Zeiten der Pandemie haben wir vielen Menschen zu danken, denen wir unsere Anerkennung schenken können. Jetzt macht es eine Einzelperson, die Intensivpflegekräften etwas Gutes tun will. Denkbar aber ist viel mehr.

Warum lädt ein Unternehmen, das nicht unter der Last der Pandemie ätzt, nicht Busfahrer/-innen, Supermarkt-Kassierer/-innen oder Mitarbeiter/-innen des Ordnungsamtes - sobald es wieder erlaubt und verantwortbar ist - zu einem großen Dankeschön-Buffet in einer Gastronomie ein oder verschenkt Gutscheine für Abholmenüs? Dann würde man nebenbei noch den Restaurantbesitzern helfen.

Warum laden wir nicht die Familien von Menschen, die in Zeiten der Pandemie besonders gelitten haben (durch Kurzarbeit oder Geschäftsschließungen) ins Fort Fun, das Bergbaumuseum Ramsbeck oder in den Wildwald ein. Wieder würden Empfänger und Anbieter gleichermaßen profitieren.

Solidarität heißt auch Danken. Das alles dürfen wir dann nur nicht vergessen, wenn wir glauben, alles sei wieder normal.