In den einzelnen Kabinen werden in Olsberg die Menschen geimpft -- sie sind durch Trennwände voneinander abgeschirmt, fünf Kabinen bilden eine Impfstraße.

Termine vereinbaren Corona HSK: Impfbriefe an rund 18.000 über 80-Jährige

Hochsauerlandkreis. 18.000 über 80-jährige Hochsauerländer erhalten nun ihre Impfbriefe. Vor dem 8. Februar geht das Impfzentrum aber nicht an den Start.

Der Hochsauerlandkreis hat rund 18.000 Impfbriefe verschickt, die bis spätestens Samstag, 23. Januar, bei den über 80-jährigen Einwohnerinnen und Einwohnern des Kreises eingehen sollen. Die Briefe enthalten jeweils ein Schreiben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Landrat Dr. Karl Schneider, die unter anderem Informationen zur Terminvereinbarung, zum Ablauf der Impfung und zum Impfzentrum in Olsberg enthalten.

Terminvereinbarung ab Montag

Ab Montag, 25. Januar, können sich die über 80-Jährigen dann auf der Internetseite www.116117.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 116 117 02 einen Impftermin geben lassen. Sollte jemand aus diesem Personenkreis keinen Brief erhalten, besteht die Möglichkeit, diesen als pdf-Datei unter impfzentrum.hochsauerlandkreis.de einzusehen und auszudrucken.

Impfstart am 8. Februar

Das Impfzentrum in Olsberg soll nach den neuesten Informationen des Landes NRW vom 20. Januar nun erst am 8. Februar täglich von 14 bis 19 Uhr mit drei Impfstraßen in Betrieb genommen werden. Ursprünglich war der 1. Februar vorgesehen. Hintergrund sind Lieferengpässe des Impfstoffes, von denen auch die Mitarbeiter-Impfungen der Kliniken betroffen sind (wie berichteten).

Mehr Nachrichten aus Arnsberg und Sundern erhalten sie täglich über unseren Newsletter für Arnsberg und Sundern.