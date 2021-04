Corona: IHK Arnsberg will Unternehmen konkrete Hilfe leisten

Arnsberg. Die IHK Arnsberg bietet mit ihrer Beiratsinitiative und ihrem Mentoren-Service wichtigen wirtschaftlichen Rat.

Die Pandemie wird sich erheblich auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Viele Unternehmen stehen vor ungeahnten Herausforderungen und benötigen dringend Entschädigung, aber auch wirtschaftlichen Rat. Hier bietet die IHK Arnsberg mit ihrer Beiratsinitiative und ihrem Mentoren-Service konkrete Hilfe für heimische Unternehmen.

Hans-Günter Trockels, Kuchenmeister-Chef und IHK-Vizepräsident: „... Gut reputierte Beiräte und erfahrene Mentoren können mit ihrer Beurteilung der Lage und ihrem Netzwerk helfen, die Krise zu überwinden.“

Die Unerfahrenheit mit der Situation eskaliert oft in starker Emotionalität

Dazu nennt Trockels explizit zwei Beispiele: Die Unerfahrenheit mit der aktuellen Situation eskaliere auf Gesellschafter- und Geschäftsführungsebene oft in starker Emotionalität. Der Beirat tritt dafür ein, dass Respekt und Wertschätzung aller Beteiligten Voraussetzung für eine konstruktive Arbeit bleiben.

Und Banken reagierten bei Krisen mit der Priorität, ihre Forderungen stärker zu besichern oder zurückzufahren. Unter Umständen werde damit der Prozess einer Ertragskrise in eine Liquiditätskrise beschleunigt. Das Vorhandensein eines Mentors würde die Kreditwürdigkeit verbessern, da die Banken ein Mehr an Sachverstand zu schätzen wüssten.

Heimische Unternehmen, die an dieser Unterstützung interessiert sind, können sich streng vertraulich per Mail an Hans-Günter Trockels (h.g.t@kuchenmeister.de) oder an Michael Rammrath von der IHK (rammrath@arnsberg.ihk.de) wenden.