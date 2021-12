Corona-Impfungen im HSK: Die Dezember-Termine im Überblick

Der HSK weitet sein Impfangebot im Dezember aus. In der Übersicht finden Sie die Termine, an denen Sie sich impfen lassen können.

Sundern. Der Hochsauerlandkreis hat sein Angebot an Corona-Impfungen für den Dezember erweitert. Ein Überblick der Termine bis Weihnachten.

Die sogenannte Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises hat sein Impfangebot um weitere Termine erweitert. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet das Impfteam ab kommenden Montag, 6. Dezember, jeden Montag (12 bis 18 Uhr) und Dienstag (9 bis 15 Uhr), in der Schützenhalle in Sundern-Westenfeld, Westenfelder Str. 23, Impfungen an. Mehr Informationen zu den Impfungen bietet der HSK unter www.hochsauerlandkreis.de an.

An diesen Terminen wird im Dezember im HSK ebenfalls geimpft:

06.12.2021 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 08 - 18 Uhr

08.12.2021 Winterberg, Oversum, Panoramaraum, Am Kurpark 4, 12 -1 8 Uhr

09.12.2021 Winterberg, Oversum, Panoramaraum, Am Kurpark 4, 09 - 15 Uhr

09.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 12 – 18 Uhr

10.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 9 – 15 Uhr

10.12.2021 Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstr. 5, 12 - 18 Uhr

16.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 12-18 Uhr,

17.12.2021 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke-Platz 6, 09-15 Uhr

16.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 12-18 Uhr

17.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 09-15 Uhr

Im Kulturzentrum in Arnsberg-Hüsten hat der HSK darüber hinaus eine ständige Impfstelle eingerichtet. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger mittwochs bis samstags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr gegen Corona impfen lassen.

