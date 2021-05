Zu großes Risiko Corona in Arnsberg: Neheimer Jägerfest in 2021 ist abgesagt

Neheim. Das Neheimer Jägerfest wird 2021 nicht stattfinden. Absage wegen zu großer gesundheitlicher und wirtschaftlicher Risiken in Pandemie.

Trotz offenbar gebrochener dritten Welle wird es in diesem Sommer coronabedingt kein Jägerfest in Neheim geben. Der Vorstand des Jägervereins sagte das Volksfest am Wochenende endgültig ab. „Leider bleibt uns aus heutiger Sicht nichts anderes übrig, als unser Jägerfest in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal pandemiebedingt abzusagen“, so Oberst Heinrich Veh.

Nächstes Fest in 2023

Sowohl aus gesundheitlicher Sicht, aus Verantwortung den Gästen und Mitgliedern gegenüber als auch in wirtschaftlicher Hinsicht seien zum aktuellen Zeitpunkt die Risiken für ein Fest dieser Größe zu hoch. Gefeiert werden solle das Fest somit erst 2023. „Für 2022 lassen wir den Neheimer Schützen den Vortritt, obwohl wir normalerweise im Wechsel feiern“, so Heinrich Veh, „jedoch sind unsere Freunde von der Schützenbruderschaft auf diese Weise schon im passenden Rhythmus, um 2032 ihr Jubiläumsfest zum 425-jährigen Bestehen ausrichten zu können, ohne dass ein erneuter Wechsel stattfinden muss“.

Im vergangenen Jahr wären die Neheimer Jäger bereits an der Reihe gewesen. Aufgrund der Absage verschoben die Neheimer Schützen ihr Fest in 2021 auf 2022, damit die Jäger ihr Fest direkt in 2021 hätten nachholen können.

Aktionen als Ersatz

Natürlich würde der Jägerverein im nächsten Jahr beim Neheimer Volksfest vom 19. bis 22. August 2022 die Schützen voll unterstützen. Für das ursprünglich geplante Jägerfestwochenende vom 13. bis 16. August 2021 lassen sich die Jäger momentan noch mehrere Optionen offen. „Das Impfen in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf; wer weiß was Mitte August so alles an größeren oder kleineren Aktionen möglich sein wird“, sagt Heinrich Veh, „hier werden wir uns auf jeden Fall mit all unseren engagierten Mitgliedern etwas einfallen lassen - selbstverständlich immer nur im Rahmen des zu diesem Zeitpunkt Erlaubten und Vertretbaren“.

Königspaar 5 Jahre im Amt

Heinrich Veh richtet im Zusammenhang mit der Absage einen großen Dank an alle, die dafür Sorge tragen, „dass während dieser ungewissen Zeit der Jägerverein durch größere und kleinere Aktionen zusammen gehalten wird“. Das gelte auch für das Königspaar Ingo Kulling und Sonja Beringhoff, die 2023 eine Regentschaft von fünf Jahren erreichen werden. „Das gab es noch nie!“, so Heinrich Veh.

