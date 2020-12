Corona im HSK: Inzidenzwert sinkt erneut leicht

Arnsberg/Sundern/Hochsauerlandkreis. Corona in Arnsberg und Sundern: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Hochsauerlandkreises ist am Heiligabend erneut leicht gesunken. Der Überblick.

Corona: Inzidenwert für den Hochsauerlandkreis sinkt leicht

Update, 25. Dezember, 10:41 Uhr:

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den Hochsauerlandkreis am 1. Weihnachtstag (Stand 0 Uhr) 36 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht somit von 124,0 am Vortag auf 116,3 zurück. Das RKI weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Zahlen an den Feiertagen mit Vorsicht zu interpretieren seien, weil es voraussichtlich zu weniger Arztbesuchen, Testungen und gemeldeten Laborergebnissen kommen werde.

Update, 24. Dezember, 8 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Hochsauerlandkreises liegt am Donnerstag (Stand 0 Uhr) bei 124. Das teilte das RKI mit. Im Vergleich zum Vortag (126,6) sinkt sie leicht.

Gegenüber den vom Hochsauerlandkreis am Mittwochmittag gemeldeten Zahlen sind das 59 zusätzlich Infizierte (jetzt 3896 Fälle insgesamt seit Beginn der Pandemie). Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit der Covid19-Erkrankung wurde vom RKI gegenüber den HSK-Zahlen von Mittwoch nicht gemeldet.

Update, 23. Dezember, 11:30 Uhr: Am Mittwoch, 23. Dezember, 9 Uhr, vermeldet das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises 65 Neuinfizierte und 66 Genesene.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 126,6 (Stand 23. Dezember, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 363 Infizierte, 3.409 Genesene sowie 3.837 bestätigte Fälle. Stationär werden 43 Personen behandelt, acht intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Am 20. Dezember ist eine 80-jährige Frau aus Bestwig verstorben und am 22. Dezember eine 77-jährige sowie eine 91-jährige Frau aus Bestwig. Insgesamt sind es somit 65 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Das Kreisgesundheitsamt arbeitet auch im Fallmanagement und in der Kontaktpersonennachverfolgung über die Feiertage im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Corona-Hotline und die Impf-Hotline sind von Donnerstag, 24. Dezember, bis Sonntag, 27. Dezember, und von Donnerstag, 31. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, nicht erreichbar. Grund hierfür ist eine sehr niedrige Anfragezahl in den vergangenen Wochen bzw. Tagen.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (71), Bestwig (53), Brilon (21), Eslohe (12), Hallenberg (3), Marsberg (29), Medebach (3), Meschede (84), Olsberg (7), Schmallenberg (54), Sundern (21) und Winterberg (5).

Update, 23. Dezember, 08.05 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Hochsauerlandkreises liegt am Mittwoch (Stand 0 Uhr) bei 126,6 (Vortag 107,8). Das teilte das Robert-Koch-Institut mit.

Update, 22. Dezember, 16.03 Uhr: Schon in Kürze werden die Corona-Impfungen in Deutschland starten. Der Hochsauerlandkreis ist darauf vorbereitet. Inzwischen steht fest, wie viel Impfstoff bis zum Jahresende in den heimischen Raum geliefert wird.

Update, 22. Dezember, 9 Uhr: Im Hochsauerlandkreis gibt es 15 Neuinfizierte und 54 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 107,8 (Stand 22. Dezember, 0 Uhr). Die Statistik weist damit 367 Infizierte, 3.343 Genesene sowie 3.772 bestätigte Fälle auf.

Stationär werden 40 Personen behandelt, sieben intensivmedizinisch und eine Person wird davon beatmet. Am 20. Dezember sind eine 82-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann aus Bestwig verstorben. Damit sind es 62 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Weiterhin sind ein Krankenhaus, zehn Pflegeeinrichtungen, fünf Kindergärten und acht Schulen betroffen. Das Kreisgesundheitsamt arbeitet auch im Fallmanagement und in der Kontaktpersonennachverfolgung über die Feiertage im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Corona-Hotline und die Impf-Hotline sind von Donnerstag, 24. Dezember, bis Sonntag, 27. Dezember, und von Donnerstag, 31. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, nicht erreichbar. Grund hierfür ist eine sehr niedrige Anfragezahl in den vergangenen Wochen bzw. Tagen.

Update, 22. Dezember, 8.17 Uhr: Das RKI meldet am Dienstag (Stand 0 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 107,8 (Vortag 108,9) für den HSK.

Update 21. Dezember, 11.21 Uhr: Über das Wochenende gab es mit Stand Montag, 21. Dezember, 9 Uhr, kreisweit 105 Neuinfizierte und 104 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 108,9 (Stand 21. Dezember, 0 Uhr). Damit sind es aktuell 408 Infizierte, 3.289 Genesene sowie 3757 bestätigte Fälle. Stationär werden 40 Personen behandelt, neun intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Am 16. Dezember ist eine 73-jährige Frau aus Brilon verstorben und am 18. Dezember eine 98-jährige Frau aus Bestwig. Damit sind es 60 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Kreisweit sind ein Krankenhaus, zehn Pflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen der Eingliederungshilfe, fünf Kindergärten und elf Schulen betroffen. Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (66), Bestwig (57), Brilon (28), Eslohe (10), Hallenberg (6), Marsberg (52), Medebach (3), Meschede (83), Olsberg (12), Schmallenberg (57), Sundern (23) und Winterberg (11).

21. Dezember, 7.09 Uhr: Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt im HSK laut Robert-Koch-Institut am Montag (Stand 0 Uhr) bei 108,9.

Update, 20. Dezember, 9.40 Uhr: Gegenüber den Zahlen von Samstag meldet das Robert.Koch-Institut am Sonntagmorgen für den Hochsauerlandkreis den 60. Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid 19-Infektion. Neuinfektionen von Samstag auf Sonntag gab es den Angaben zu Folge 35, wodurch der Inzidenzwert ganz leicht auf 109,3 zurückgegangen ist. Insgesamt bestätigte Fälle im HSK sind es nu 3726 (3691).

19. Dezember, 8.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstagmorgen für den Landkreis Hochsauerlandkreis einen Inzidenzwert von 112,0 Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle -also die der Neuinfizierten - stieg gegenüber den vom Hochsauerlandkreis am Freitag vermeldeten Werten um 39 auf 3691. Gegenüber den HSK-Werten vom Freitag wird vom RKI auch ein 59. Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid 19-Erkrankungen vermeldet.

18. Dezember, 15 Uhr: Der IHK-Einzelhandelsexperte Thomas Frye (IHK Arnsberg) sieht durch die Corona-Pandemie Städte wie Neheim und deren Einzelhandel vor einem radikalem Wandel.

18. Dezember, 11.30 Uhr: Am Freitag, 18. Dezember, 9 Uhr, verzeichnet die Statistik des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises 65 Neuinfizierte und 37 Genesene. Damit gibt aktuell 407 Infizierte, 3187 Genesene sowie 3652 bestätigte Fälle. Stationär werden 44 Personen behandelt, sieben davon intensivmedizinisch und zwei davon werden beatmet.

Am 16. Dezember ist eine 89-jährige Frau aus Meschede verstorben. Insgesamt sind es nun 58 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Kreisweit sind ein Krankenhaus, zehn Pflegeeinrichtungen, fünf Kindergärten und elf Schulen bzw. Klassen betroffen.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (60), Bestwig (50), Brilon (26), Eslohe (10), Hallenberg (6), Marsberg (53), Medebach (5), Meschede (85), Olsberg (13), Schmallenberg (58), Sundern (28) und Winterberg (13).

Update, 18. Dezember, 08:23 Uhr: Das RKI meldet am Freitag (Stand 0 Uhr) einen erneuten Anstieg des Inzidenzwertes für den HSK. Der Wert liegt bei 107,0.

Update, 17. Dezember, 11.47 Uhr: Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Donnerstag, 17. Dezember, 9 Uhr, 51 Neuinfizierte und 15 Genesene. Damit sind es aktuell 380 Infizierte, 3150 Genesene sowie 3587 bestätigte Fälle. Stationär werden 41 Personen behandelt, fünf davon intensivmedizinisch und eine Person wird beatmet.

Am Dienstag,15. Dezember, ist eine 88-jährige Frau aus Bestwig verstorben. Insgesamt gibt es somit 57 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Update, 17. Dezember, 08.48 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Hochsauerlandkreis steigt am Donnerstag (Stand 0 Uhr) auf 96,2 im Vergleich zum Vortag. Das meldet das Robert-Koch-Institut.

Update; 16. Dezember, 11.25 Uhr: Am Mittwoch, 16. Dezember, 9 Uhr, meldet das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises 33 Neuinfektionen und 58 Genesene. Insgesamt gibt es aktuell 345 Infizierte, 3135 Genesene sowie 3536 bestätigte Fälle. Stationär werden 36 Personen behandelt, fünf davon intensivmedizinisch und eine Person wird beatmet.

In der vergangenen Woche ist eine 81-jährige Frau aus Marsberg verstorben und am Montag (14. Dezember) eine 91-jährige Frau aus Bestwig. Damit sind es insgesamt 56 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Kreisweit sind weiterhin ein Krankenhaus, acht Pflegeeinrichtungen, vier Kindergärten und 14 Schulen betroffen.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (48), Bestwig (43), Brilon (22), Eslohe (10), Hallenberg (5), Marsberg (51), Medebach (5), Meschede (65), Olsberg (12), Schmallenberg (44), Sundern (25) und Winterberg (15).

Update, 16. Dezember, 10.26 Uhr: Das RKI meldet am Mittwoch (Stand 0 Uhr) einen Inzidenzwert von 88,5 für den HSK.

Update, 15. Dezember, 10.29 Uhr: Am Dienstag, 15. Dezember, 9 Uhr, verzeichnet die Statistik des Hochsauerlandkreises 32 Neuinfizierte und 21 Genesene. Insgesamt gibt es aktuell 372 Infizierte, 3077 Genesene sowie 3.503 bestätigte Fälle. Stationär werden 35 Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. 54 Personen sind in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben. Kreisweit sind acht Pflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen der Eingliederungshilfe, vier Kindergärten und 14 Schulen betroffen.

Update, 14. Dezember, 11.27 Uhr: Über das Wochenende gab es mit Stand von Montag, 14. Dezember, 9 Uhr, 110 Neuinfizierte und 87 Genesene. Insgesamt gibt es aktuell 361 Infizierte, 3056 Genesene sowie 3471 bestätigte Fälle. Stationär werden 35 Personen behandelt, fünf intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet.

Am 12. Dezember ist ein 83-jähriger Mann aus Meschede gestorben und bereits am 10. Dezember starb eine 85-jährige Frau aus Marsberg. Damit sind es 54 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Kreisweit sind elf Pflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen der Eingliederungshilfe, vier Kindergärten und 22 Schulen betroffen.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (52), Bestwig (36), Brilon (24), Eslohe (11), Hallenberg (4), Marsberg (54), Medebach (5), Meschede (63), Olsberg (13), Schmallenberg (56), Sundern (25) und Winterberg (18).

Update, 14. Dezember, 10.38 Uhr: Das RKI meldet am Montag (Stand 0 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 83,9 für den Hochsauerlandkreis.

