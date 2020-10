Arnsberg/Sundern. Namen wie „Donald Duck“ tauchen in Restaurants in Arnsberg und Sundern bisher kaum auf. Gastronomen sind trotzdem in einer schwierigen Rolle.

In Restaurants, Kneipen und Cafés geht es jetzt noch strenger zu. Wer als Gast falsche Kontaktangaben macht, dem droht ein Bußgeld von 250 Euro. Die Gastgeber sollen auf die Plausibilität achten. In Arnsberg und Sundern vertrauen sie auf die Gäste, sehen sich aber auch in einer schwierigen Rolle.

„Wir haben mit Falschangaben kein Problem, wir haben viele vernünftige Stammgäste“, heißt es aus dem Neheimer Rodelhaus. Die Gäste seien sehr diszipliniert, wenn es um die Einhaltung der Hygienevorschriften gehe, vom tragen einer Maske bis zum Desinfizieren der Hände. Zudem kenne das gesamte Personal die Stammgäste.

Verbraucherschützer weisen auf Datenschutz hin Im Zuge der neuen Regeln macht die Verbraucherzentrale noch einmal auf den Datenschutz im Zusammenhang mit Kundendaten aufmerksam. Alle abgefragten Informationen müssen so aufbewahrt werden, dass Unbefugte nicht darauf zugreifen können. Offen ausliegende Besucherlisten am Eingang sind daher nicht erlaubt. In einigen Betrieben können sich Gäste per QR-Code über das Smartphone registrieren. „Nutzer sollten sich allerdings unbedingt mit der jeweiligen Datenschutzerklärung befassen und diese nicht einfach als gelesen abhaken“, so die Verbraucherschützer. „Die Nutzung der Daten zu Werbezwecken zum Beispiel ist tabu.“

Ein größeres und wechselndes Publikum ist zum Beispiel im R-Café anzutreffen. Geschäftsführer Peter Sachnik sagt, er und sein Team seien aufgrund der bisherigen Erfahrungen recht entspannt, wenn es um die nun geltenden Strafen gehe. „Wir haben noch nicht erlebt, dass Donald Duck oder sonst ein Fantasiename auf den Zetteln auftaucht“, sagt er.

„Ich sehe eine größere Gefahr, wenn man die Daten per QR-Code über die Handys der Gäste anfordert.“ Denn die Zettel würden den Gästen nach der Platzierung am Tisch persönlich von einer der Servicekräfte ausgehändigt und dann auch direkt wieder eingesammelt und abgeheftet. Fraglich ist für ihn, wie er und seine Mitarbeiter konkret handeln sollten, gäbe es doch einmal einen Verdachtsfall. „Es ist schwierig, von einem 60-jährigen Gast einen Personalausweis zu fordern, weil man seinen Namen anzweifelt“, meint Sachnik. „Das hat auch etwas mit Respekt vor den Gästen und dem Alter zu tun.“

Verweigerer müssen gehen

Ähnlich sieht es Magdalena Rizos, Chefin des „Meilenweit“ am Sorpesee. „Es geht um unsere Gesundheit, deshalb finde ich die Corona-Regeln und auch die Höhe der Strafe richtig“, sagt sie. Aber: Sie sieht sich als Gastronomin nicht in der Rolle der Kontrolleurin. Im Frühjahr habe sie einmal Gäste gebeten, das Lokal zu verlassen, weil diese sich geweigert hatten, ihre Kontaktdaten überhaupt anzugeben. In dieser Hinsicht sei sie streng und nehme die Vorschriften ernst. Aber den Personalausweis der Gäste zu verlangen, das sieht sie nicht als Aufgabe von Gastgebern.

So argumentiert auch Christian Krick vom Arnsberger Mühlenbräu: „Dass wir als Gastronomen die Angaben prüfen sollen, finde ich nicht richtig“, sagt er. „Wir haben ja keine Aufsichtsfunktion wie Polizei oder Ordnungsamt.“ Doch Sorge, dass es größere Konflikte geben wird, hat er nicht. „Wir haben vernünftige Gäste.“ Und sollte sich doch einmal jemand weigern, seine Daten anzugeben, werde derjenige nicht bewirtet, so seien die klaren Regeln.

