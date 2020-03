Corona: Initiative #WIRfürOEVENTROP gegründet

Das ging flott und ist sicherlich nachahmenswert: Im Zeichen der Corona-Krise ist neue Hilfsinitiative gegründet worden

Oeventrop. Die „Corona-Pandemie“ stellt auch das Gemeinwesen in Oeventrop vor eine riesige Herausforderung. Für die Schützenbrüder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Oeventrop war es daher schnell klar und eine Selbstverständlichkeit, einen Teil der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zu übernehmen um schnell helfen zu können. Die neue Initiative #WIRfürOEVENTROP wurde in kürzester Zeit ins Leben gerufen

Zusammenarbeit mit „Corona-Notfall-Hotline“ der Stadt Arnsberg

In Kooperation mit der neu eingerichteten „Corona-Notfall-Hotline“ der Stadt Arnsberg kümmert man sich nun gemeinsam um Menschen in Oeventrop, die durch die Pandemie in eine Notsituation geraten sind und um Hilfe bitten. Die Hilfsanfragen aus dem Ortsteil „Oeventrop“ werden von der Stadt Arnsberg umgehend an die „Koordinierungsstelle“ der Schützen in Oeventrop digital weitergeleitet. Die Schützen verteilen dann die einzelnen Hilfseinsätze an das ortansässige Helferteam.

Engagierte Schützenbrüder

Dieses Team setzt sich zusammen aus einigen Mitgliedern des Bruderschaftsvorstandes, der Kompanievorstände und des Vorstandes der Schießsportgruppe, die alle digital miteinander vernetzt sind. Sollte eine Vergrößerung des Teams notwendig sein, dann wird man das in den „Vereinigten Staaten von Oeventrop“ schnell in die Tat umsetzen.

Weitere Infos unter www.schuetzen-oeventrop.de