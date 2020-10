Aktion Musiker in Not

Aktion Musiker in Not Corona ist harte Probe für Musikverein Hachen

Hachen. Bei unserer Aktion für in Not geratene Musikvereine, Gesangsvereine, etc. steht dieses Mal der MV Hachen im Fokus.

Beide Weltkriege überstanden, wird der Musikverein Hachen nun erneut auf eine harte Probe gestellt: die Einschränkungen als Folge der Corona-Pandemie.

1891 von elf Bürgern gegründet, konnten durch die Unterstützung des Männergesangvereins „Eintracht“ Hachen schnell ein Übungslokal gefunden und Musikinstrumente angeschafft werden. „Die Weltkriege haben auch in den Reihen der Musikerinnen und Musiker große Lücken hinterlassen“, erklärt Bernd Jüngst, Vorsitzender des Musikvereins. Das sorgte natürlich für starke Einschränkungen, so dass nach dem 1. Weltkrieg gemeinsam mit der Höveler Musikkapelle musiziert wurde und man den Namen „Vereinigte Staaten“ erhielt. Im Jahr 1935 konnte der Musikverein erstmals wieder eigenständig arbeiten.

Probe mit Abstand und Maske

Jetzt Corona: Die Proben der Vereinsmitglieder wurden im Mai wieder aufgenommen, mit verringerter Schülerzahl und Hygienekonzept. Vom Musikverein mit FFP2-Masken ausgestattet, konnten die Lehrer und Lehrerinnen fast sorgenlos den Unterricht fortsetzen.

Einige Schüler wurden aber auch im April schon über Skype unterrichtet, um die Zwangspause zu überbrücken. Das Hauptorchester nahm den Probenbetrieb im Mai auf dem Burgberg wieder auf.

In Absprache mit der Schützenbruderschaft St. Michael Hachen wurde an drei Stellen im Ort sogar Schützenfestmusik gespielt.

„Um ein Massenaufkommen zu verhindern, wurden die Plätze nicht bekannt gegeben“, so die Verantwortlichen. Auch auf dem Friedhof in Hachen wurde mit dem „Lied vom guten Kameraden“ an die Vereinsmitglieder gedacht, „die aufgrund der Coronabeschränkungen ohne musikalische Ehren in den vergangenen Monaten beigesetzt wurden“. Jetzt wächst die Not: Der Verein ist durch die Einnahmenwegbrüche gezwungen, auf Rücklagen zuzugreifen, die für das Beschaffen neuer Musikinstrumente, Reparaturen und die Erneuerung der Sanitäranlagen in Vereinsräumen gedacht waren.