Corona: Passende Kinderschuhe trotz Ladenschließung

Neheim. Eine Neheimer Schuhhändlerin erklärt, wie der Kauf von passenden Kinderschuhen auch ohne persönliche Beratung im Geschäft gut klappt.

Wenn Erwachsene neue Schuhe online bestellen wollen, kommt es hauptsächlich auf das Aussehen an, ihre Größe kennen sie in der Regel. Kinderfüße aber wachsen so schnell, dass sie am besten vor dem Schuhkauf professionell vermessen werden sollten.

Genau das ist aktuell wegen des Kontaktverbots und der Ladenschließungen nicht möglich. Zumindest nicht in gewohnter Weise, denn die Schuhhändler suchen kreative Lösungen und haben jetzt auch für dieses Problem eine gefunden.

Tipps für Eltern

Ute Heimann vom gleichnamigen Neheimer Schuhhaus hat die Methode bereits getestet und erklärt ihren Kunden nun, wie es funktioniert. Eltern nehmen ein Blatt Papier zur Hand, idealerweise DIN A4, bitten ihr Kind, sich mit nackten Füßen darauf zu stellen und zeichnen die Konturen auf. Wichtig ist es, den Stift senkrecht zu halten. Die Zeichnung einfach einscannen und mit der Bestellung ans Schuhhaus mailen oder faxen.