Corona-Schutz verändert Arbeitsalltag in Imbissbetrieb

Heute lässt uns Miriam Nase in ihr Coronatagebuch schauen. Die Neheimerin ist 23 Jahre und besucht zurzeit die WIHOGA (Wirtschaftsschule für Hotellerie, Gastronomie, Handel und Dienstleistungen) in Dortmund. Dort will sie den Abschluss zur staatlich geprüften Betriebswirtin machen. Viele kennen sie aus dem „Suerland Grill Imbiss Nase“ an der Werler Straße in Neheim. Dort ist Miriam nach dem Schulunterricht im Einsatz und unterstützt ihre Eltern Stefan und Christina Nase. Viel Erfahrung im Hotel- und Gaststättengewerbe sammelte sie auf 5-Sterne Kreuzfahrtschiffen und Expeditions-Kreuzfahrten auf den Weltmeeren. Ihre erste Seite im Coronatagebuch trägt ein Datum im Februar 2020.

Auf Karnevalsfeier erste Info über Corona-Pandemie erhalten

Hier das Tagebuch: „Ich war mit Freunden noch auf einer Karnevalsfeier, als ich ein paar Tage später von dem Virus Covid-19 gehört habe. Zuerst habe ich, wie sicherlich viele andere Menschen in Deutschland, nichts Schlimmes dabei gedacht. Da ich schon einiges bei meinen Tätigkeiten auf den Luxusschiffen gesehen habe. Aber dann kamen die schrecklichen Bilder aus Italien im Fernsehen. Da wurde mir bewusst, jetzt kommt die Welle auch zu uns. Am 16. März dann der Lockdown. Unsere Familie hat sofort gehandelt und den Imbiss nach der Coronaschutz-Verordnung umgebaut.

Miriam Nase Foto: Privat

Im sozialen Netzwerk Facebook habe ich eine Info-Seite für uns eingerichtet. Im Imbiss war es schon komisch, dass unsere Kunden den Kundenraum nicht mehr betreten durften.

Im Frühjahr ließ die Kundenfrequenz nach

Die Bestellung wurde uns von außen abgegeben. Durch ein Fenster gab es die verpackten Speisen. Man merkte es, die Straßen waren nicht mehr so voll und die Kundenfrequenz ließ nach. Ende Mai wurde es etwas besser. Nun hieß es wieder, den Betrieb wieder neu zu organisieren. Wir haben alles dafür getan, um unsere Kunden, Mitarbeiter und uns selber zu schützen.

Maskenpflicht im Kundenraum

Eine Person im Kundenraum und Maskenpflicht. Ich weiß, dass wir alle noch Befürchtungen haben uns anzustecken. Man weiß nicht, ob der Kunde/in ohne erkennbare Symptome den Virus in sich hat. Unter normalen Bedingungen stehen üblicher Weise sechs bis acht Kunden vor der Theke und bestellen. Man spricht über dies und das, lacht, trinkt etwas, gibt sich die Hand. Das ist jetzt absolutes Tabu. Man führt nur noch kurze Gespräche. Das Gesprächsthema: Corona. Hier treffen sich wirklich Pro und Contra sowie sogenannte Verschwörungstheoretiker.

Lasst uns die Zeit zurückdrehen

Manchmal denke ich, lass uns doch einfach die Zeit zurückdrehen. Es muss doch wieder normal werden. Wenn jetzt jemand hustet oder niest, geht man in Abwehrhaltung. Schrecklich, man schottet sich förmlich ab. Klar würde ich gerne wieder mit meinen Freunden in geselliger Runde zusammen sein oder Konzerte und Feste besuchen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, es wird wieder andere Zeiten geben. Nach dem Home-Schooling haben wir endlich wieder Präsenzunterricht, da hat man wenigstens Bekannte um sich.

Ende Oktober haben wir weitere Umstellungen im Imbiss-Betrieb vorgenommen. Jetzt ist auch Kartenzahlung möglich. Außerdem gibt Pager. Den nimmt der Kunde nach der Bestellung mit nach draußen in sein Auto. Dann braucht er nicht im kalten oder Regen stehen. Ist die Bestellung fertig, summt und blinkt der Pager und man kann sein Essen abholen. Telefonische Bestellungen sind auch möglich, außerdem gibt es Geschenk-Gutscheine. Momentan merke ich, dass die ganze Corona-Situation für die Kunden so langsam zur Routine wird. Sie sind nicht mehr so angespannt und sie suchen wieder das Gespräch.

Wünsche für die Zukunft

Fast täglich wünsche ich mir, dass ich mehr Zeit habe. Schule, Lernen, Schichtbetrieb im Imbiss und das viele Drumherum zu organisieren, das spannt mich schon ein. Mein Wunsch ist, dass wir uns alle mit Respekt begegnen und Abstand halten. Nur gemeinsam wird die schlimme Zeit so schnell wie möglich hinter uns liegen. Es ist wirklich schwer für den Einzelhandel und dem Hotel- und Gaststättengewerbe diese Zeit zu überstehen. Wir alle in diesem Gewerbe sind für jeden Kunden dankbar, der uns besucht.“ (ad)