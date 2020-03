So lautet die offizielle Meldung am Samstagmittag: „Der Hochsauerlandkreis verzeichnet am Samstag, 28. März, 12 Uhr, 37 Genesene und 192 Erkrankte. Von den Erkrankten werden 22 Personen stationär behandelt, davon fünf auf der Intensivstation“.

Infizierte und Erkrankte

Was heißt das genau? Tatsächlich sind seit dem ersten Auftreten eines nachgewiesenen Coronafalles im Hochsauerlandkreis jetzt 229 Menschen im HSK nachgewiesenerweise mit dem Corona-Virus erkrankt. Zieht man nun von den 229 die 37 inzwischen ebenfalls nachgewiesenen gesundeten Coronakranken ab, ergibt sich die Erkranktenzahl von 192.

Bisher größter Zuwachs

So lesen sich Zahlen und vor allem Zuwächse gleich anders: So ist seit dem 23. März die Zahl der gemeldeten Erkrankten zwar „nur“ um 43 gestiegen. Tatsächlich aber ergab sich in der Zeit ein Zuwachs an Neuinfizierten von 80 Menschen. Diese Zahl abzüglich der 37 genesenen Menschen ergibt wieder die genannten „43“. Bis Samstagmittag hat es im Hochsauerlandkreis nach offizieller Mitteilung noch kein Corona-Todesfall gegeben. Diese würde übrigens ebenfalls wie die Genesenen von der Gesamtinfiziertensumme abgerechnet werden, um auf die Zahl der aktuell gemeldeten Erkrankten zu kommen.

Fakt ist: Von Freitag auf Samstag ist es zu einem Zuwachs von Neuinfizierten von 26 Personen gekommen. So viel wie noch nie von einem Tag zum anderen. Von Donnerstag auf Freitag waren es zehn von Mittwoch auf Donnerstag 25 Personen gewesen.

Brauchen wir Stadtzahlen?

Für den internen Gebrauch der Verwaltungen gibt es auch nach Städten heruntergebrochene Zahlen. Diese möchten aber weder die Kreisbehörde Hochsauerlandkreis noch die Lokalredaktion Arnsberg/Sundern gerne veröffentlichen. Zum einen, weil die Zahlen immer von Faktoren wie Nähe zu Diagnostikstellen, schon öffentlich gewordenen Fällen im Ort und der entsprechende Sorge der Menschen, die zu einer erhöhten Testung im Ort führen könnte. Zum anderen, weil in kleinen Einheiten die Identifizierbarkeit des an Corona erkrankten Patienten möglich sein oder zu wilden Spekulationen führen könnte. Auch der Hochsauerlandkreis hatte die Wirkung unterschätzt, die die Nennung von Sundern-Hachen als Wohnort des ersten im HSK gemeldeten Infizierten ausgelöst hatte. Die Familie des Mannes wurde angefeindet.

Stationäre Patientenzahlen sind wichtig

Die wirklich zählende Währung in der Statistik ist ohnehin eine ganz andere. Nämlich die, wieviele Menschen stationär behandelt werden müssen, wieviele von denen eine intensivmedizinische Betreuung benötigen und wieviele Menschen am Ende im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sterben werden. Genau an diesen Zahlen lässt sich Belastung des Gesundheitssystems im HSK und die Annäherung an die Kapazitätsgrenzen des eingerichteten Corona-Hospitals in Arnsberg und dessen Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten (aktuell 23) ermessen.

Seit dem 19. März liegen Corona-Patienten in stationärer Behandlung. Zehn Tage später sind es 22. Am 26. März werden erstmals zwei Patienten mit Coronasymptomen intensivmedizinisch betreut. Stand Samstagmittag sind es fünf. Die Kurve zieht also - wenn auch noch überschaubar -an.