Corona-Sorge: Herdringer sagen ihren Weihnachtsmarkt ab

Weihnachtsmarkt Herdringen 2019: So etwas wird aus auch in diesem Jahr nicht geben.

Herdringen. Die Sorge vor Corona-Infektionen löst zunehmend Absagen aus: Der Vereinsring Herdringen sagte nun den Weihnachtsmarkt am Wochenende ab.

Aufgrund der immer noch angespannten und besorgniserregenden Situation rund um die Corona-Pandemie kann der für Samstag, 20. November, ursprünglich geplante Weihnachtsmarkt einschließlich des Weihnachtsbasars an und in der Gemeinschaftshalle leider nicht stattfinden und muss also abgesagt werden.

Um etwaige Ansteckungsrisiken für Jung und Alt zu vermeiden, hat sich der Herdringer Vereinsring schweren Herzens für diese Absage entschieden und hofft zuversichtlich darauf, dass der Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr nachgeholt werden kann.

„Wir können das nicht verantworten“, sagt Hauptorganisator Michael Hinse. Der Herdringer Weihnachtsmarkt sei nicht vergleichbar mit anderen Märkten, auf denen man von Hütte zu Hütte schlendere. „Hier konzentriert sich alles zentral an den Buden“, sagt er, „alle stehen dicht beeinander“.

