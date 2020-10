Arnsberg. In Zeiten des neuen Lockdowns und der weiteren Pandemie will die Stadt Arnsberg die Kinder in den Blick nehme und Kontakt zu Familien halten.

Die Stadt Arnsberg will während des erneuten Lockdowns und im Verlauf der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ein besonderes Augenmerk auf die Kinder und der Aufrechterhaltung des Kontakts zu den Familien halten. „Das ist ein besonders sensibler Bereich“, sagt Bürgermeister Ralf Bittner. Der städtische Kindergartenbetrieb soll weiter laufen, sofern nicht durch das Gesundheitsamt Quarantäne-Anordnungen und Gruppenschließungen ausgesprochen werden.

Kita braucht Personal

„Wir setzen uns dafür ein, die Angebote in vollem Umfang aufrecht zu erhalten“, so Bittner. Damit das gelingt, werden nun auch verschiedene Ideen geprüft, wie zum Beispiel eine neue Personalgewinnungsinitiative für Fachkräfte mit Studium Frühpädagogik sowie Personalumschichtungen. Hintergrund ist, dass zunehmend städtische Mitarbeiter - auch aus den Kitas - in Quarantänesituationen kommen und dass Kita-Personal nicht selten auch zu Risikogruppen zählen. So wächst der Personalbedarf.

Familien unter Druck

Die Begleitung der Familien soll allerdings nicht nur in den Einrichtungen gewährleistet werden. Die Stadt Arnsberg teilt mit, dass der Allgemeine Soziale Dienst auch in den kommenden Wochen weiter die volle Leistungspalette anbieten soll, wie das vor der Coronakrise war. Also mit Hausbesuche, Beratungen, Kriseninterventionen und Hilfeplangespräche. „Dabei wird natürlich auf Hygieneregeln penibel geachtet“, so die Stadt in einer Mitteilung, „es ist sehr wichtig, dass keine Leistungseinschränkung erfolgt, da Familien unter Druck sind und sich die Situation in manchen Familien zunehmend verschärfen könnte, wenn keine Hilfen mehr ankommen“.

Digitale Lösungen

Im Rahmen der Corona-Pandemie setzt die Stadt verstärkt auf digitale Lösungen. So gibt es zum Beispiel konkret im Jugendamt neue Initiativen zu digitalen Kommunikationswegen. „Es ist wichtig, dass wir in Kontakt mit den Familien bleiben“, betont Bürgermeister Ralf Bittner im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu soll modellhaft die Elternkommunikation der Kitas über eine erprobt werden. Darüber hinaus soll Elternunterstützung durch eine digitale Plattform in Coronazeiten angeboten werden. Der Aufbau erfolgt als Projekt in Kooperation von Jugendamt und Katholischer Erwachsenen- und Familienbildungsstätte in Arnsberg. Verstärkt werden sollen die Kinderschutzangebote. Nötige Konferenzen des Jugendamts - bei Veranstaltungen mit über 20 Teilnehmern/-innen werden im Jahr 2021 volldigital über entsprechende Plattformen durchgeführt. Das betrifft auch die Kinderschutzkonferenz im zweiten Quartal 2021.

Weitere Nachrichten zum Thema Corona erhalten Sie stets brandaktuell über diesen Newsletter.