Corona-Tagebuch: Timo Baudzus und die Fitness

Er kommt aus Neheim und lebt in München: Timo Baudzus. Er gibt einen Einblick in sein Leben in Corona-Zeiten.

Ich verfluche diese App. Seit meine Freundin kürzlich „Samsung Health“ auf meinem Smartphone aktiviert hat, führt sie mir genau vor Augen, wie wenig ich mich mittlerweile bewege. 6000 Schritte sind das Tagesziel. Manchmal erreiche ich nicht mal 2000 am Tag. Homeoffice sei Dank!

Dabei gehe ich seit ein paar Wochen sogar ein- bis zweimal pro Woche Joggen. Das habe ich früher nie gemacht. War mir einfach zu langweilig. Doch seit die Tennishallen endgültig dicht gemacht haben (vielen Dank, liebe Fitnessstudios), bleibt mir nichts anderes übrig. Also Musik auf die Ohren und los geht´s.

Leider mache ich auf dem Tennisplatz eine deutlich bessere Figur als beim Laufen. Verdammte Raucherlunge! Aber zumindest erreiche ich so mein Schrittpensum. Fühlt sich danach auch immer richtig gut an. Und soooo schlecht war meine Leistung nun auch wieder nicht. Ob die Algorithmen von Samsung das genauso sehen?

Als BVB-Sympathisant blutet einem da das Herz

Vergangenen Samstag, einen Tag bevor die Ministerpräsidentenkonferenz den neuerlichen Lockdown beschlossen hat, war ich abends ganz erstaunt. Mehr als 10.000 Schritte zeigte meine App. Dabei waren wir nur ein bisschen in der Stadt unterwegs. Weihnachtsshopping in der Nähe vom Marienplatz. Ja genau, dort wo die Bayernspieler Jahr für Jahr die Meisterschale vom Balkon recken. Als BVB-Sympathisant blutet einem da das Herz. Doch das ist ein anderes Thema.

Also, der Marienplatz. An einem normalen Samstag vor Weihnachten schiebt man sich hier dicht an dicht durch die Geschäfte. Ungefähr so wie bei einem Stadionbesuch – nur ohne die gute Stimmung links und rechts.

Und diesmal? Fast nichts los. Im Sommer war das noch ganz anders. Da waren die Fußgängerzone, die Biergärten und die Seen rund um München so überfüllt wie eh und je.

Ob das einer der Gründe ist, dass die Fallzahlen schon ab Mitte September so stark nach oben geschossen sind? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur froh, dass das Jahr bald vorbei ist. Wobei ich damit rechne, dass uns das Virus noch bis mindestens 2023 auf Trapp halten wird. Impfstoff hin oder her!

Ob ich mich impfen lasse? Keine Ahnung

Ob ich mich impfen lasse? Keine Ahnung. Vielleicht nicht im ersten Schwung. Aber auf lange Sicht wäre es sicher besser. Aber jetzt muss ich aufhören. Der nächste Call über Teams steht in fünf Minuten an, sagt mein Outlook. Nach dem Meeting sollte ich wahrscheinlich nochmals ein paar Schritte tun. Die App meckert schon wieder. „Sie haben heute 54 Prozent ihres Schrittziels erreicht.“

Danke fürs Gespräch!

Timo Baudzus ist Chefredakteur bei „extraETF“

Timo Baudzus kommt aus Neheim. Er ist mittlerweile Chefredakteur bei „extraETF“, einem Portal für die Geldanlage mit Exchange-Traded Funds (ETFs). Das sind Investmentfonds, die die Wertentwicklung eines Börsenindex – wie beispielsweise den DAX – passiv nachbilden. Sie werden deshalb auch als Indexfonds bezeichnet.

Ein ETF gibt Zugang zu einem breiten Portfolio aus Aktien, Anleihen oder anderen Anlagekategorien wie Rohstoffen. Er hat zudem ein Buch geschrieben und den YouTube-Kanal Mission Money mit aufgezogen. Timo Baudzus lebt inzwischen seit 2015 in München.

