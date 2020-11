Corona-Tagebuch Arnsberg: Blick auf die Kinder

Annina Haunert ist Lehrerin an der Franz-Joseph-Koch-Schule. Eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in der Primarstufe. In ihrer Freizeit engagiert sich die auf Bergheim wohnende Haunert ehrenamtlich in der Kinderkompanie des Jägervereins Neheim.

Seit 2000 gehört die 43-jährige zum Leitungsteam. 2018 übernahm sie die Leitung der fast 90 Kinder von Monika Saal. Mit ihr zusammen bildet sie mit Kristina Ley und Katharina Rose das neue Leitungsteam. 2020 besteht die Kinderkompanie 40 Jahre. Eigentlich sollte das kleine Jubiläum gefeiert werden - doch dann kam die Covid-19-Pandemie. Und was hat die Leiterin in das Corona-Tagebuch der Kinderkompanie geschrieben?

Tagebuch-Eintrag von Annina Haunert

„Als ich im Januar 2020 in einem Artikel über eine kommende Pandemie gelesen habe, dachte ich, na gut, aber nicht bei uns in Deutschland. Das wird nicht so schlimm werden. Wenn doch, was machen wir mit den geplanten Veranstaltungen der Kinderkompanie? Und dann kam Covid-19 in großen Schritten immer näher. Im Dezember 2019 haben wir schon mit einigen Vorbereitungen begonnen. Unsere Kinderkompanie-Fahne sollte einen Jubiläumsschriftzug bekommen. Sie wird nie so richtig wahrgenommen.

Unsere Fahne musste etwas Repräsentatives bekommen. Das konnten wir im Lockdown abschminken. In unserem Team haben wir dann beschlossen, dass wir „unseren“ Kindern einen Brief schreiben. Eben eine „analoge Email“. Wir wollten den Kindern eine Freude machen und haben einen kleinen Terminplan verschickt. Es sollte ihnen auch Hoffnung geben. Beim „Weihnachtsmarkt der guten Taten“ auf dem Gransau-Platz haben wir etwas Geld in unsere Kasse bekommen. Damit wollten wir mit den Kindern an der Baumpflanz-Aktion der Stadt Arnsberg am 18. oder 25. April teilnehmen. War aber nichts mit Bäume pflanzen. Es wäre ein schönes nachhaltiges Projekt für die Kinder gewesen. Gemeinsam mit Freunden etwas für die Zukunft zu tun. Die Kinder hätten ihre gepflanzten Bäume wachsen sehen können - wie auch sie erwachsen werden.

Ein weiterer Termin war „Arnsberg putz(t) munter“ bzw. „Let’s Clean Up Europe“. Der nächste gemeinsame Termin konnte abgehakt werden. Es war schon enttäuschend. Die Schulen waren geschlossen und Kinderkompanie-Freunde für gemeinsame Aktionen konnte man nicht so richtig treffen. Für meinen Teil habe ich immer positiv gedacht. Das wird schon wieder, im August ist doch das Neheimer Jägerfest. Es kam wieder anders. Ab Mai war dann ein Treffen mit der Kinderkompanie nicht möglich.

Im Sommer haben wir geprüft, ob wir vielleicht gruppenweise mit den Kinder etwas unternehmen können. Leider ging das nicht. Unser Team hat sich immer wieder etwas Neues überlegt, aber die Gesundheit hat Vorrang. Im Hintergrund sind wir immer noch am Planen, um bei Lockerungen kurzfristig etwas zu veranstalten. So arbeiten wir in der Nachwuchs-Arbeitsgruppe beim Jägerverein mit. Kristina Ley nahm an der Warsteiner-Zukunftskonferenz teil.

Dann fiel auch noch St. Martin aus. Die Geschäftsleute im Jägerverein haben die Brezeln für die Kindergärten gesponsert. Das Jäger-Königspaar hat sie verteilt. Wir haben „unseren“ Kindern etwas Besonders geschickt: die Geschichte „St. Martin zu Besuch in Neheim“ mit einem Ausmalbild. Außerdem wird den Kindern noch eine Audiodatei geschickt. Auf der ist unser Kompanielied, geschrieben von Diakon Wolfgang Boehnke.

Das Lied wollten wir eigentlich gemeinsam mit den Kindern im Studio aufnehmen. 2018 haben wir es schon mal gesungen. In den nächsten Tagen gehen noch Adventsgrüße mit einer kleinen Überraschung an „unsere“ Kinder. Wir planen immer im Hintergrund irgendetwas, um zum richtigen Zeitpunkt die fast 90 Kinder der Kinderkompanie des Jägervereins Neheim weiterhin zu begeistern.

Es wird sich durch die Pandemie etwas verändern. Veränderungen haben immer unsere Zukunft gestaltet, doch dieses Mal ganz besonders.“