Corona-Tagebuch Arnsberg: Sicht eines Solo-Selbstständigen

Für Ingo Leopold ist die Corona-Pandemie mit den Lockdowns eine besondere Herausforderung. Der 46-Jährige aus Bachum ist seit Anfang 2018 selbstständig tätig als Referent für Betriebsratsseminare. Eigentlich ist er in ganz NRW unterwegs, doch die Coronaschutzverordnungen haben ihn stark eingeschränkt. Noch nimmt er es sehr humorvoll wie man in seinem Coronatagebuch lesen kann. Privat engagiert er sich als Oberst der Bachumer Schützenbruderschaft und seit November auch als Presbyter der Evangelischen Kirchengemeinde Neheim.

Tagebuch-Eintrag von Ingo Leopold

„Wenn man mich als Solo-Selbstständigen in der Betriebsräte Aus- und Fortbildung am Anfang des Jahres gefragt hätte, wie ich das Jahr überleben wolle, hätte ich gesagt: „Ein ganzes Jahr? Das geht nicht!“ Und jetzt befinden wir uns in der zweiten Welle und ein Teil-Lockdown lähmt einen nicht kleinen Teil des wirtschaftlichen Lebens. Und es sind nicht nur Gastronomen, Veranstaltungs- und Schausteller-Betriebe betroffen, sondern auch der nicht ganz so sichtbare aber wichtige Bildungsbereich. Wir kommen nur noch schwer in Betriebe, Hotels und an Bewirtung ist nicht zu denken. Kontaktbeschränkungen erledigen den Rest.

Ach, die Zeit geht vorbei. Jetzt investiere ich die freie Zeit in was anderes. Habe mich wieder politisch betätigt. Es gab Wahlkampf. Für meine Partei dabei sein. Der Wecker klingelte in der ersten Lockdown-Woche um 6 Uhr. Danach wurde es schrittweise später. Ich brauchte den Schlaf, weil die Nächte länger wurden. Als politisch interessierter und halbwegs gebildeter Mensch – das soll nicht despektierlich klingen, schaute ich vormittags statt „Frauentausch“ und „Verklag mich doch“-Sendungen natürlich Bundestagsdebatten auf Phoenix. Ich habe dabei über Demokratie oder auch Nicht-Demokratie selten so viel gelernt.

Im Mai ging es mit Betriebsräte-Seminaren wieder los, theoretisch – vor dem Sommer wird nichts mehr gebucht. Unser geliebtes Bachumer Schützenfest fiel auch aus. Musste mich nicht in meine zu eng gewordene Schützenuniform zwängen. (Ich höre meine Schützen lachen.)

Also freute mich erstmal über die unbürokratischen Hilfen des Staates in Form von Grundsicherung. Die Mitarbeiter/innen der Behörden waren alle nett und hatten Verständnis für meine „Ausnahme-Situation“. Es hat wirklich geholfen und ich sage „Danke“. Die Corona-Fallzahlen sanken, die Sonne schien von einem kondensstreifenlosen Himmel. Am Ende des Sommers gab es erste Schulungs-Anfragen und Anmeldungen. Sie wurden größtenteils im Oktober wieder abgesagt und verschoben auf irgendwann.

Jetzt freue ich mich auf die Vorweihnachtszeit. Ich habe ein neues altes Hobby wiederentdeckt: Schlagzeug spielen – nach 30 Jahren. Zusammen mit Pia-Marie Buckemüller an der Posaune spielen wir mit viel Humor und Augenzwinkern alt bekannte Lieder „mal anders“. 2020 – nicht schön, aber selten. Hoffentlich…“

