Corona-Tagebuch Arnsberg: Zeit des Vermissens

Ingo Ramminger in seinem Studio in Müschede.

Müschede Der Müscheder Ingo Ramminger schreibt über die Auswirkungen der Corona-zeit auf ihn als Großvater, Hobbysänger und Moderator im Bürgerfunk.

Als Sänger im „Jungen Chor Oeventrop – JCO“ geht es mir so gar nicht gut. Alles ist schon so lange wahnsinnig still. Es fehlt mir so viel.

Und damit meine ich nicht nur die wöchentlichen Proben. Es sind die lieben Menschen, die ich seit langem nicht mehr gesehen habe. Ich kann sie nicht mehr in den Arm nehmen, und es fehlt auch die besondere a cappella Musik. Es fehlt die Bühne, das Publikum. Die wochen- und monatelange Vorfreude auf „den“ Auftritt. Das Kribbeln im Bauch. Der Applaus. Die Freude über die „allerletzte“ Zugabe. Das wohlige Gefühl, wenn dann alles vorbei ist und alles geklappt hat. Das Bierchen oder der Sekt danach. Alles fehlt.

Ich ertappe mich des Öfteren dabei, dass sich einige der wunderbaren Auftritte vor meinem geistigen Auge wieder abspielen. Battle of Sing, Kathy Kelly, Michael Patrick Kelly…Nach dieser Corona Krise freue ich mich darauf, alle, die ich gern habe, mal wieder so richtig doll in den Arm zu nehmen.

Viel zu tun auf der Hochsauerlandwelle

Und was macht es mit dem Moderator der Radiosendung „Musik aus dem Sauerland“? Genau das Gegenteil!

In dieser Zeit, in der Auftritte nicht erlaubt sind, fand das „ausgefallene Konzert“ in meiner Sendung „Musik aus dem Sauerland“ einen enormen Zuspruch. Ich konnte hier bei mir im Studio Arnsberg der HochSauerlandWelle den KünstlerInnen eine Plattform geben, auf der sie sich trotz Corona präsentieren konnten und immer noch können.

Gerade jetzt hat mir die Sängerin Gabi Wilms geschrieben „Deine Idee war wirklich etwas Besonderes, jetzt in der Zeit, die auch so besonders ist“. Und was macht das mit mir? Ich bin stolz wie Bolle! Ich habe weiter Kontakt mit jungen und junggebliebenen Menschen. Das lindert ein bisschen den Schmerz, meine Lieben vom „JCO“ nicht mehr „drücken“ zu können. Ich durfte seit März doppelt so viele Sendungen präsentieren wie im letzten Jahr. Danke auch an Radio Sauerland. Das macht mich, ganz ehrlich, richtig stolz.

Und was ist mit Familie? Schließlich bin ich Opa! Aber wenn dein Enkel in Frankfurt/M. wohnt hast du eh ein richtiges Problem. Schon in normalen Zeiten, geschweige denn in diesen Corona-Zeiten…

In den Sommerferien war mein Leo, 8 Jahre alt, für ein paar Tage hier im Sauerland. Wir haben viel unternommen und hatten mächtig Spaß. Das ist nun schon eine gefühlte Ewigkeit her. Seit dem gibt es Kontakt nur noch per Video Anruf. Schön, dass es das gibt. Kann aber den persönlichen Kontakt weder zu ihm noch zu meinen beiden Söhnen in keiner Weise ersetzen.

Und Weihnachten?

Nein, es wird nicht das härteste Weihnachten der Nachkriegszeit werden. Wir sollten nicht vergessen, dass wir hier im Sauerland mit all diesen Möglichkeiten in jeder Hinsicht richtig gesegnet sind. Wir regen uns über Dinge auf, die nun mal nicht so schnell zu ändern sind.

Dankbarkeit, Rücksicht und Respekt sollten wir trotz aller Sorgen nicht vergessen.



Die HochSauerlandWelle sendet die „Musik aus dem Sauerland“ jeden

vierten Sonntag im Monat von 19 – 20 Uhr und jeden zweiten Sonntag in „geraden“ Monaten über alle Verbreitungswege von Radio Sauerland.

Einen Jahresrückblick gibt es am 26. und 27. Dezember 2020 jeweils ab 19 Uhr.

www.hochsauerlandwelle.com

