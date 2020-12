Corona-Tagebuch: Auch Vereine müssen die Kurve kriegen

Weil Vereine und ehrenamtliche Organisationen ein wichtiger Kitt für unsere Gesellschaft sind, findet Herbert Gillert aus Arnsberg.

Ich muss sagen, dass ich mich persönlich durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Verhaltensregeln nicht sonderlich eingeschränkt fühle.

Schließlich lebe ich hier in einer schönen Stadt mit toller Umgebung, was es mir jederzeit ermöglicht, mich in der Natur zu bewegen - ohne dabei auf große Menschenmassen zu stoßen. Da haben wir im Gegensatz zu den Ballungsgebieten wie dem Ruhrgebiet schon enorme Vorteile in einer solchen Situation.

Aber was mir - und wohl den meisten Menschen - fehlt, das sind die persönlichen Kontakte. Wie bei den regelmäßigen Vormittags-Kaffeerunden, den 14-tägigen Kegelabenden oder auch in den Vorstandssitzungen des TVA. Natürlich halte ich den Kontakt über die digitalen Medien, aber das ist doch etwas völlig anderes, als sich direkt gegenüberzusitzen.

Nach dem Sommer hat sich eine gewisse Trägheit eingeschlichen

Wobei ich sagen muss, dass die Vorstandssitzungen des TV inzwischen sehr gut über digitale Kanäle abgewickelt werden. Mit dem positiven Effekt, dass viel konzentrierter auf den Punkt gearbeitet wird. Auf diesem Weg funktionieren übrigens auch die Sportangebote gut - wie beispielsweise in unserer August-Schlicker-Riege.

Allerdings muss ich gestehen, dass sich nach dem Sommer und mit dem manchmal etwas schlechterem Wetter bei mir eine gewisse Trägheit eingestellt hatte. Doch nun habe ich mir angewöhnt, regelmäßig im Wald so neun bis zehn Kilometer zu wanden und möglichst alle innerstädtischen Besorgungen zu Fuß zu erledigen. Was - unabhängig von Corona - in der Regel ohnehin besser funktioniert als mit dem Auto.

Die gegenseitige Hilfsbereitschaft muss auch nach Ende der Pandemie Bestand haben

Was mich jedoch umtreibt, ist die Frage: Wie geht es mit unserer Gesellschaft nach Corona weiter? Ich habe da Sorgen um unsere Vereine und ehrenamtlichen Organisationen. Denn kommen nach Corona tatsächlich alle wieder zurück, um zu helfen, um die Angebote zu nutzen? Oder glauben dann viele, dass es auch ohne organisierte Freizeitangebote geht?

Was aber nicht passieren darf, denn gerade Vereine haben eine große gesellschaftliche Bedeutung, schaffen Zusammenhalt. Was auch für den Kulturbetrieb gilt. Vereine und Kultur sind damit von existenzieller Bedeutung für unsere Gesellschaft.

Und, ganz wichtig: Die gegenseitige Hilfsbereitschaft, das Zusammenstehen, das durch Corona entstanden ist, muss auch nach Ende der Pandemie Bestand haben. Weil wir davon profitieren werden.

Herbert Gillert war Fachdienstleiter Informationstechnik beim Hochsauerlandkreis

Der Ur-Arnsberger Herbert Gillert (69) war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand vor knapp sechs Jahren Fachdienstleiter Informationstechnik beim Hochsauerlandkreis. Seine Hobby sind das Wandern, die ehrenamtliche Arbeit im TV Arnsberg, dessen Vorstand er angehört, sowie das Kegeln im Kegelclub „Lokomotive Brüllwitz“, in dem er seit Jugendzeiten versucht, in die Vollen zu werfen.

