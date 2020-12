Corona-Tagebuch: Gemeinsam ans Ziel

Michael Vollmer vor einem Wandbild des Jakobswegs an seinem Haus in Arnsberg.

Michael Vollmer ruft zur gegenseitigen Achtbarkeit und zur Rücksichtnahme in schwierigen Zeiten auf.

Die Zeit zum Nachdenken – jeder geht, gerade in Zeiten von Corona, anders damit um. Wichtig ist, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und denkt: Morgen ist alles vorbei!

Wir werden uns noch lange mit der neuen Lebenssituation anfreunden müssen – umgehen ist nicht das richtige Wort. Ich glaube dass wir in Zukunft eine lange Zeit benötigen, um uns auf das neue, andere, aber immer noch unser Leben einzustellen.

Ich persönlich denke täglich an die Zeit ohne Corona zurück, mit Erinnerungen aus meinem Archiv, aber auch aus dem täglichen Austausch mit anderen Pilgern. Dabei fällt mir auf, dass es Parallelen gibt. So wie die Bilder unsortiert hinterlegt sind, ohne A bis Z, einfach wie sie kommen, so habe ich sehr oft auch den Camino erleben dürfen.

Nicht nur die Unzufriedenheit sehen

Die Tage waren nicht planbar, das Wetter wechselhaft und die Unterkünfte ein Überraschungspaket. Aber meine Familie, die war bei mir, wenn nicht auf dem Camino, dann zumindest im Kopf – und das ist eine Parallele, die ich zur jetzigen Situation empfinde und die mich stärkt.

Ich glaube, dass wir viel mehr die Unzufriedenheit sehen, da uns etwas vorgeschrieben wird, wir Abstriche im täglichen Leben machen müssen. Hinzu kommt die Angst: Die Ansteckungsgefahr ist groß, Maske hin oder her, und wenn wir uns zu sehr auf alle Vorgaben verlassen, dann werden wir leichtsinnig und oberflächlich.

Jeder sollte an seine Lieben denken, an Freunde, Verwandte, Eltern, Kinder, Ehefrau/Ehemann – aber bitte nicht vergessen, auch die Menschen, die wir nicht kennen, die neben uns her laufen, die noch nie mit uns geredet haben, auch diese Menschen sind unseresgleichen. Ich möchte hier einige Eindrücke in dieser recht dunklen Zeit mitgeben, um etwas Licht und Besonnenheit ins Leben zu rufen. Auch der Camino ist nicht immer leicht, überfüllte Herbergen, schwere Auf- und Abstiege finden wir vor, aber eins ist auch da sicher:

Jeder steht für jeden, jeder teilt den Weg - und am Ende sind wir da, wo wir hin wollen

Jeder steht für jeden, jeder teilt den Weg – und am Ende sind wir da, wo wir hin wollen, dieses kann und wird auch in Corona-Zeiten gelingen, aber nur gemeinsam erreichen wir das Ziel!

Der Arnsberger Michael Vollmer ist vor allem wegen seiner Leidenschaft für das Pilgern stadtbekannt. In Zeiten von Corona kann er zwar nicht auf dem Camino wandern, aber in Gedanken ist er oft im Nordwesten Spaniens unterwegs – und hat dabei Parallelen zwischen der Corona-Pandemie und dem – ebenfalls oft mühsamen – Pilgern entdeckt.

