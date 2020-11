Corona-Tagebuch: Homeoffice, Kinderbetreuung und Solidarität

Heute schreibt der Neheimer Sebastian Diehl , 38-jähriger Inhaber und Geschäftsführer der Neheimer Marken- und Digitalagentur Spark + Sparkling GmbH , über seine Erfahrungen in der Corona-Zeit und richtet dabei den Blick auf das Berufs- und Familienleben in Zeiten des häufigen Home Office. Mit seiner Frau Anna Diehl hat er eine einjährige Tochter und einen dreijährigen Sohn.

Geschäftsmodell anpassen

„Wer Loriot kennt, hat die Situation sofort vor Augen. Der Papa steht morgens überraschend zu Hause statt im Büro, sagt zu seiner Verteidigung: ‘Aber ich wohne doch hier’, die Familie gibt sich diplomatisch, aber man kann das ‘Aber doch nicht um diese Uhrzeit’ förmlich hören.

So, oder so ähnlich, ging es sicher vielen Eltern in Zeiten des ersten Lockdowns im Homeoffice. In meinem Fall war unser Zuhause zeitweise Kita und Firmensitz in einem. Mit zwei Kindern zwischen einem und drei Jahren und zwei Unternehmern als Eltern war schnell klar, dass es schwer wird, allen und allem gleichzeitig gerecht zu werden.

Zu Beginn war es noch ganz witzig. Das Wetter war super, dem täglichen Kick Off beim Frühstück folgten u. a. Telefonkonferenzen auf dem Trampolin, mein eigenes Arbeitszimmer im Puppenhaus sowie diverse Konferenzen im Dauer-Mute-Modus, weil kleine Kinder eben kleine Kinder sind und den Papa schlichtweg einfordern, wenn er schon da ist.

Für mich als Inhaber u. a. einer Digitalagentur war es keine Alternative, weniger zu arbeiten, da unsere Produkte und Dienstleistungen sehr nachgefragt waren und sind. Gleiches galt für meine Frau, die in der pharmazeutischen Weiterbildung tätig ist und das Geschäftsmodell coronabedingt massiv anpassen musste und dies erfolgreich getan hat. Es mussten also andere Lösungen her.

Schichtsystem

Wir sind in der Folge in eine Art Schichtsystem gegangen. Wichtigste Neuerung: Meine Schicht fand wieder im Büro statt, damit ich niemandem mit meiner Forderung nach etwas Ruhe stören oder die Kinder aus dem Mittagschlaf konferieren konnte. Wir haben parallel den Samstag zum Arbeitstag erklärt, damit man die Arbeitszeit in der Woche etwas reduzieren konnte. Wir konnten uns Hilfe für die Betreuung der Kinder organisieren. So kamen wir langsam in der vielzitierten verantwortungsvollen, neuen Normalität an.

Solidarität und Gemeinsinn

Heute, mit geöffneten Kitas, empfinden wir den neuerlichen Lockdown daher als relativ gut handhabbar und sind den Mitarbeitern der Kita, aber auch unseren Teams und allen, die die Gesellschaft am Laufen halten, unendlich dankbar, dass wir diese sehr herausfordernde Zeit als Gesellschaft miteinander meistern und dass durch diese Krise eine angenehme Form von Solidarität und Gemeinsinn entstanden ist. Man hat das Gefühl, (fast) alle passen aufeinander auf, was ich als eine der wenigen positiven Facetten der Pandemie einordne. Mein Verständnis für Demonstrationen gegen die leider notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hält sich daher auch sehr in Grenzen.

Schlussendlich freuen wir uns, wie wohl alle, vor allem wieder auf die vermeintlich einfachen Dinge im Leben, wie samstags Leute in der zu Stadt treffen, mit Freunden Essen zu gehen oder hoffentlich wieder ein großes Volksfest zu feiern. Und meine Familie freut sich, dass Papa jetzt erst wieder abends ‘ante portas’ steht, dafür dann aber ganz für sie da ist“.

