Corona-Tagebuch: Tanzen für den Zusammenhalt

Sundern. Anja Puppe betreibt seit 12 Jahren das Hofcafé in der Sundern Röhre 22. Hier sagt sie, wie sie mit dem Lockdown zurecht kommt und was sie plant.

Seit dem Jahre 2008 betreibt Anja Puppe (53) ein Café in den Räumen des Hofes in der Röhre 22 in Sundern. Wurden bis 2017 auch noch Gartenmöbel und viele Accessoires dort verkauft, gibt es seitdem „nur“ noch Frühstück, Kaffee und Kuchen. Und seitdem auch immer freitags eine Bühne für Musiker, Autoren oder bildende Künstler, die dort ihre Werke zeigen. Alle Pläne, dies noch weiter auszubauen, durchkreuzte dann Corona im Frühjahr.

Ins Loch gefallen

Nach dem ersten Corona-Lockdown im März bin ich zunächst in ein Loch gefallen, denn die Schließung unseres Hofcafés war für mich als Solo-Selbstständige schon ein Schock. Aber dann habe ich die Hacken zusammengeschlagen, habe ausgemistet und renoviert, wie es ja viele gemacht haben. Aber ich habe auch meinen Kopf ausgemistet, und dann kamen da jede Menge Ideen hoch, was man nach dem Neustart machen könnte.

Schön war, dass sich auch weiterhin viele Kreative aus der Region bei mir gemeldet haben, um im Hofcafé Musik zu machen oder auszustellen. Auch in dieser Hinsicht hat der erste Lockdown einigen die Möglichkeit eröffnet, ihre ganz persönliche kreative Seite zu finden. So entstand dann ein Plan, wie es weitergehen sollte, vor allem zum Jahresende hin.

Neue Ideen wieder geplatzt

Das hat der zweite Lockdown nun ausgehebelt. Da hat sich bei mir schon ein ordentlicher Druck in der Brust gebildet. Aber der ist jetzt mit neuen Ideen geplatzt: Wir verkaufen im Hofcafé jeden Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Das ist natürlich kein Ersatz für den Vollbetrieb, zumal ja der Verkauf von Kaffee, Tee und anderen Getränken fehlt.

Aber wir sind auch in der Woche offen für Wünsche und jederzeit erreichbar für Torten oder den Verkauf von Gutscheinen, abholbar mit Maske. Ich habe da auch meine Mitarbeiterinnen eingespannt, die nach wie vor beim Vorbereiten und Backen in der Küche helfen.

Zusammenarbeit mit TMC

Leider ist durch die Fortsetzung des Lockdown im Advent der nächste Plan geplatzt. Wir wollten bei Telekomladen TMC an der Ecke Hauptstraße/Umgehungsstraße/Buche vor dem Laden an den fünf verkaufsoffenen Sonntagen unsere Kuchen anbieten. Das geht nun nicht. Doch wir lassen uns da nicht unterkriegen und haben schon mit TMC zusammen neue Ideen entwickelt: Wir werden einige Werke unserer Künstler in den Innenräumen zeigen und auch, was wir sonst zu bieten haben, wie etwa Likör. Dazu gestalten wir die Schaufenster dort, um auf das Hofcafé aufmerksam zu machen.

Leider ist im Moment nicht planbar, wann und wie es 2021 weitergehen kann. Was ich aber toll finde, ist, dass die Stammkunden uns die Treue halten: Sie bestellen Kuchen und Torte und trinken halt daheim Kaffee. Das Hofcafé ist schon eine Herzensangelegenheit für mich und ich möchte am Platz bleiben. Mir ist wichtig, dass wir in Sundern zusammenhalten. So wie jetzt mit unserer gemeinsamen Aktion mit und bei TMC geht das.

24 Kläppchen

Damit die Kunden nicht auf uns verzichten müssen, bereiten wir jetzt mit dem Team eine Adventsaktion auf Facebook vor. Wir präsentieren 24 Tage ein Kläppchen der besonderen Art. Damit möchte ich den Kontakt zu den Gästen halten, aber auch das Team stärken. So werden wir etwa gemeinsam für die Kunden tanzen. Ich sage nur ein Wort: „Jerusalema“.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern erhalten Sie über unseren Newsletter.