Die Stadt Arnsberg bereitet seine Außendienstmitarbeiter auf die Kontrolle verschärfter Ausgangsregelungen in NRW vor. Bürgermeister Ralf Bittner will vorbereitet sein, wenn heute Nachmittag die Entscheidung aus Berlin verkündet wird, wie das öffentliche und soziale Leben zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus weiter eingeschränkt werden soll.

Mehr Kontrollen

Die Außendienstler sollen neben den „normalen“ Kontrollen besonderes Augenmerk auf öffentliche Plätze, Ansammlungen oder Partys legen und dem Krisenstab direkt berichten. „Je nachdem wie am Sonntag die Entscheidung über eine Ausgangssperre fällt. hätte ich gerne einen Plan für Arnsberg, um vor der Lage zu bleiben“, sagt Bittner.

Zentrale Entscheidung abwarten

Im Gegensatz zu anderen Städten hat Bürgermeister Ralf Bittner im Verlauf des Samstags keine weitere eigene lokale Verschärfung der Ausgangsfreiheiten verkündet. „Ich wollte den Wettbewerb und den Flickenteppich nicht für einen halben Tag noch weiter ausbauen, sondern eine landes- und bundesweit abgestimmte Vorgehensweise stützen“, so der Bürgermeister, „die Menschen verlangen nach Klarheit und Struktur“.

Vorbereitungen laufen

Mit einem Ohr ist Bittner immer über gute Kontakte nahe dran am Geschehen in Berlin. Was aber dort heute entschieden wird, weiß auch er nicht. Mit seinem Verwaltungsteam bereite er aber darauf vor, wie die möglichen Regelungen einer noch nicht kompletten Ausgangssperre (also „nur“ mit noch deutlich schärferer Beschränkung) lokal umgesetzt und kontrolliert werden könne. Der Krisenstab der Stadt Arnsberg kommt heute um 14.30 Uhr zusammen.