Cronenberg auf aussichtsreichem NRW-Listenplatz 14

Arnsberg. FDP-Politiker Carlo Cronenberg sieht für sich gute Chancen auf erneuten Einzug in den Bundestag.

Die FDP Nordrhein-Westfalen hat ihre Landesliste zur Bundestagswahl gewählt. In der Dortmunder Westfalenhalle 3 waren 400 Delegierte aus dem ganzen Land nach strengen Regeln inklusive vorherigem Corona-Schnelltest zusammengekommen, um zu entscheiden, wer das Spitzenpersonal für die anstehende Wahl im September werden soll. Der heimische Bundestagsabgeordnete Carl-Julius Cronenberg wurde dabei auf Listenplatz 14 gewählt.

Großes Vertrauen

Mit diesem nach aktuellen Prognosen sehr aussichtsreichen Listenplatz könnte Cronenberg wieder in den Deutschen Bundestag einziehen. „Ich freue mich sehr über das große Vertrauen des Landesverbandes und der Delegierten aus allen Landesteilen“, so Cronenberg. In der nächsten Wahlperiode müsse es darum gehen, unser Land nach der Pandemie wirtschaftlich wieder aufzubauen und den Staat zu modernisieren. Gerade jetzt in der Pandemie sei klar geworden, wie stark uns digitaler Rückstand zum Verhängnis wird.