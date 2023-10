Cyber-Angriff auf Rathäuser Arnsberg und Sundern

Arnsberg. Ein Komplettausfall bei der IT sorgt für massive Probleme in den Rathäusern der Städte. Termine fallen aus, Bürger sollen zu Hause bleiben.

Durch einen Cyber-Angriff auf den IT-Dienstleister der Stadt Arnsberg (SIT) kommt es aktuell zu massiven Störungen in der Kommunikation. Davon betroffen sind alle Kommunen in Südwestfalen. Derzeit sind die Servicedienste der Stadt Arnsberg und der Stadt Sundern, die über das Internet von außen zu erreichen sind, gestört, es sind keine Anwendungen möglich, die von der SIT bereit gestellt werden.

Das berichten die Stadtverwaltungen aktuell.

Davon betroffen sind z.B. Anwendungen des Einwohnermeldeamtes. Bürgerinnen und Bürger, die für heute einen Termin in den Stadtbüros oder den Büros der Verwaltung vereinbart haben, werden gebeten diesen nicht wahrzunehmen. In dringenden Fällen werden die Bürger gebeten, mit den für sie zuständigen Sachbearbeitern telefonisch Kontakt aufzunehmen. „In den Büros können die Kolleginnen und Kollegen ja derzeit nicht arbeiten“, so Arnsbergs Stadtsprecher Frank Albrecht. Ähnliches berichtet Stadtsprecherin Alicia Sommer für Sundern.

Alle Kommunen betroffen+++

Telefonisch ist die Stadt Arnsberg mit ihren Dienststellen weitgehend erreichbar. Auf der Homepage www.arnsberg.de kann es ebenfalls zu Störungen kommen. Dadurch sind inhaltliche Bereiche über die städtische Homepage unter Umständen aktuell nicht zu sehen. Die Stadt Arnsberg steht in Kontakt mit dem Dienstleister und arbeitet an einer schnellstmöglichen Lösung des Problems.

Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten. Weitere Informationen folgen auf den verfügbaren Kanälen.

Pässe sind abholbar

Interner Mailverkehr innerhalb der Stadtverwaltung funktioniert in Arnsberg, weil dieses Mailsystem von der SIT getrennt ist. „Bei uns dreht sich gerade alles auf Hochtouren“, sagt Stadtsprecher Frank Albrecht. Aktuell wird beraten, wie aktuell mit der Lage umzugehen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt seien „nur die Schnittstellen nach Außen“ betroffen. Davon abhängig seien aber zahlreiche Dienstleistungen einer Stadtverwaltung wie Einwohnermeldeamt, Standesamt und alles mit externen Verknüpfungen. Ein Rundschreiben an die Belegschaft mit konkreten Handlungsanweisungen sei in Vorbereitung. „Das kann man gerade gar nicht gebrauchen“, so Frank Albrecht. Die Arnsberger Verwaltung arbeitet logistisch ohnehin schon unter besonderen Bedingungen, da durch den Rathaus-Umbau die einzelnen Abteilungen dezentral im gesamten Stadtgebiet verteilt sind.

Im Sunderner Rathaus ist alles möglich, was analog und persönlich erledigt werden kann, sagt Alicia Sommer. „Wer also einen Pass abzuholen hat, der bereits hier liegt - kein Problem.“ Was nicht geht sind alle Vorgänge, die digital gestützt sind, zum Beispiel Anträge aller Art. Heiratsurkunden können nicht ausgestellt werden, zum Beispiel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg