Bruchhausen Zum zweiten Mal steigt das Turnier am Samstag - die Veranstalter hoffen auf genügend Feierbiester sowie kurzentschlossene Spieler.

Das Sportbüro der Stadt Arnsberg präsentiert zusammen mit dem Stadtsportverband Arnsberg und dem TuS Bruchhausen als ausrichtendem Verein die „2. Arnsberger Dart-Stadtmeisterschaften“. Am Samstag, 25. November, steigt das große Event in der Schützenhalle Bruchhausen – zum sportlichen Turnier mit Aftershowparty und viel mehr haben sich bereits erste Gruppen und Vereine angemeldet.

Gesucht werden der Stadtmeister und die Stadtmeisterin im Steeldart. Interessierte Gruppen, Vereine und Dartspieler:innen können sich noch online anmelden. Die Meisterschaften starten am Samstag, 25. November, um 11.30 Uhr mit den Gruppenspielen. Hier wird die Halle allein für die Spielerinnen und Spieler geöffnet sein. Beim diesjährigen Turnier wird eine getrennte Herren- und Frauenwertung ausgetragen. Hierdurch erhalten Frauen die Möglichkeit, einen eigenen Stadtmeisterinnen-Titel erringen zu können. Anmeldungen hierzu sind über die Homepage „2k-dart-software.com“ möglich. Die Startgebühr beträgt 5 Euro. Teilnahmeberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger mit einer Meldeadresse in Arnsberg oder jene, die Mitglied in einem Arnsberger Verein sind (Hinweis: Bei auswärtiger Wohnanschrift ist eine Bestätigung des Arnsberger Vereins vorzulegen, in der die Mitgliedschaft bestätigt wird.).

Vorgesehen ist ein Wettkampf bei den Herren in der Gruppenphase und bis zum Halbfinale im Modus 501 und „Best of 5“. Das Finale wird im Modus „Best of 7“ gespielt. Bei den Frauen ist der Modus bis zum Halbfinale „Best of 3“ und im Finale „Best of 5“. Beendet werden muss nach gängiger Art mit „Double Out“. Sollte nach 25 Durchgängen (75 Pfeile pro Spieler oder Spielerin) das Leg nicht beendet sein, wird der Sieger des Legs ausgebullt. Einlass zum Wettbewerb ist für Zuschauer ab 17 Uhr. Ab dann beginnt auch die eigentliche Party zum Wettkampf. Der Eintritt beträgt 5 Euro, die Preise für Getränke und Speisen sind moderat.

Party am Abend

Ab 18 Uhr werden die Viertelfinalspiele bei den Herren und die Halbfinalspiele der Frauen am Finalboard auf der Bühne gespielt. Etwa gegen 21 Uhr sollte der 2. Arnsberger Stadtmeister und die 1. Arnsberger Stadtmeisterin dann feststehen. Das Ergebnis der 2. Arnsberger Darts-Meisterschaft kann im Anschluss an die sportlichen Wettkämpfe noch auf der Party gefeiert werden.

