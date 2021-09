Das Erbe des Klosters Rumbeck mit Wanderbroschüre erleben

Sie haben die Wanderbroschüre „Klosterwirtschaft in Rumbeck“ gestaltet (von links): Jochem Ottersbach (verantwortlich für Layout und Gestaltung), Dr. Wilhelm Stewen (Vorsitzender Förderverein „Kloster Rumbeck“) und Wolfram Blanke (ehemaliger Revierförster).

Rumbeck. Mit der neuen Wanderbroschüre „Klosterwirtschaft in Rumbeck“ können Sie in das Erbe des Ortes eintauchen. Wir verlosen drei Exemplare.

Der Förderverein „Dorf und Kloster Rumbeck“ hat zum „WaldKulTour“-Wanderweg die Broschüre „Klosterwirtschaft in Rumbeck“ herausgebracht. Diese wurde auf Betreiben des Ortsheimatpflegers Dr. Wilhelm Stewen mit Fördermitteln des Förderprogramms „Leader sein!“ erstellt, die Zusammenstellung der Texte und Fotos sowie die Gestaltung des 150-seitigen Buches übernahm Jochem Ottersbach.

Dem Verein ist hier mit enormen Anstrengungen eine zeitliche Punktlandung gelungen, um parallel zu den Ausstellungen der Prämonstratenser-Klöster über das Zentrum von Wirtschaft und Handel im Kloster Rumbeck zu berichten. Der neun Kilometer lange Wanderweg wurde bereits 2019 durch den „Naturpark Arnsberger Wald“ eingerichtet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.

Die bei „beckerdruck" produzierte Broschüre ist an folgenden Verkaufsstellen zum Preis von 12 Euro erhältlich: Buchhandlung Sonja Vieth, Buchhandlung WortReich, Verkehrsverein, Sauerlandmuseum, SGV-Jugendhof (alle Arnsberg); Postfiliale Grüne Mineralöle (Oeventrop); Buchhandlung Engelbertz (Hüsten) und Buchhandlung Mayersche (Neheim) Infos auch im Internet auf: www.foerderverein-rumbeck.de

Aufgrund der Fülle an Informationen wurden die bislang 14 Stationen um drei weitere ergänzt. Die Wanderer im Klosterwald bewegen sich in einem historischen Gebiet, in dem die Rumbecker Pröpste und Chorfrauen über Jahrhunderte gearbeitet und gewirtschaftet haben.

Der ehemalige Revierförster Wolfram Blanke hat für die Broschüre viele Funde zusammengetragen und durch Forschungen und eigenen Erkenntnissen ergänzt. Die neue Wanderbroschüre enthält zahlreiche Karten und Abbildungen sowie auch von anderen Heimatvereinen beigesteuerte Fotos. Einmalig ist die Fotocollage von Jochem Ottersbach, in der die verschwundene Sägemühle unweit der Kornmühle „wiedererstanden“ ist. Die Leser und Wanderer erfahren an 17 Erlebnisstationen interessante Details rund um das Wirtschaftszentrum „Kloster Rumbeck“.

Das Erbe der Chorfrauen im Kloster Rumbeck wird erlebbar

Um den gesamten Klosterbetrieb zu verstehen, muss man allerdings auch einen Blick auf das Umland und hinter die Klostermauern werfen, denn etliche Wirtschaftszweige wie Krankenhaus, Schule, Leinwandbleicherei oder Tuchfärberei sowie die Herstellung von Leinen, Garnen und Seifen spielten sich auf anderen Liegenschaften oder direkt im Kloster ab. Besonders die Stick- und Schneiderwerkstatt mit ihren kunstvoll angefertigten Paramenten, Altardecken und Messgewändern machten das Kloster Rumbeck bis weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt.

Das Erbe der Chorfrauen ist jetzt mit der Wanderbroschüre im Rucksack praktisch und anschaulich erlebbar. Neben vielen Quellen waren besonders die Aufzeichnungen des Rumbecker Heimatfreundes Fritz Timmermann eine wertvolle Hilfe zur Erstellung der Broschüre.

