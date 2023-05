Das erwartet Besucher der Arnsberger Woche ab 15. Mai

Arnsberg. Das Programm der Arnsberger Woche 2023 „steht“.

Am Montag, 15. Mai, startet die Arnsberger Woche und hält für Einheimische und Besucher jeden Tag eine tolle Aktivität bereit. Los geht es eigentlich schon am Sonntag, 14. Mai mit dem „Kids Day“. Der wird präsentiert von den Arnsberger Bürgerschützen und lädt vor allem die kleinen Besucher von 14 bis 19 Uhr auf den Festplatz in der Promenade ein. Hier gibt es dann das Kinderschützenfest und ein buntes Rahmenprogramm mit Unterstützung der Arnsberger Vereine.

Stadtführung „Mauern und Türme“

Am Montag, 15. Mai, findet ab 18 Uhr die Stadtführung „Mauern und Türme“ statt, mit dem Sonderpreis von 5 Euro pro Person, Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist der Maximilianbrunnen am Alten Markt.

Am Dienstag, 16. Mai, ab 19 Uhr zeigt der Heimatbund seine „Filmschätzchen“ in der Kulturschmiede.

Am Mittwoch, 17. Mai, ab 19 Uhr gibt es natürlich wieder den „Dämmerschoppen“ mit Livemusik von „Lassie & The Havering Lads“ rund um den Maximilianbrunnen. Für das leibliche Wohl wird von bewährter Stelle gesorgt.

Weinfest

Von Christi Himmelfahrt, 18. Mai. bis Sonntag, 21. Mai, darf auf dem Weinfest wieder tüchtig geschlemmt werden. Neben den guten Tropfen der Winzer bieten Flammkuchen, Käseauswahl und mehr die perfekte Grundlage für gemütliche Nachmittage und Abende auf dem Museumshof. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 14 bis 24 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Am Freitag, 19. Mai, werden Interessierte auf eine „Zeitreise in die königlich preußische Zeit“ mitgenommen. Treffpunkt für diese Stadtführung mit gewandetem Guide ist um 18 Uhr der Neumarkt / Ecke Steinweg. Auch hier gilt der Sonderpreis von 5 Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Oldtimertreffen

Weiter geht es am Samstag, 20. Mai, ab 8 Uhr mit dem Treffen der Arnsberger Oldtimerfreunde auf dem Neumarkt. Um 11:30 Uhr starten diese dann zur 37. SauerlandFahrt. Eine Anmeldung für das Oldtimertreffen mit Sauerland-Fahrt ist noch bis 11. Mai möglich. Auch am Samstag gibt es noch einen Mini-Stadtführungsmarathon. Beginn ist um 15 Uhr mit dem „Schelmengang“, Treffpunkt: Hirschberger Tor. Um 16.45 Uhr geht es weiter mit „Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden“, Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg, und um 18.30 Uhr heißt es schließlich „Hexen, Henker, Halsgericht“. Treffpunkt ist der Maximilianbrunnen am Alten Markt. An all diesen Führungen kann ohne Voranmeldung für 5 Euro pro Person und Führung teilgenommen werden. Als weitere Besonderheit, da an diesem Tag die Stadtführer alle gewandet auftreten, haben ebenfalls historisch gewandete Besucher sogar freien Eintritt.

Mit Voranmeldung gibt es am Samstag, 20. Mai, um 16 Uhr zusätzlich die Führung „Arnsberger Weingeschichten“, der ein oder andere gute Tropfen zur Verköstigung ist dabei inklusive. Diese Führung kostet 15 Euro pro Person.

Verkaufsoffener Sonntag

Den Abschluss der Arnsberger Woche bildet wie immer der verkaufsoffene Sonntag mit vielen Attraktionen über das Stadtgebiet von Alt-Arnsberg verteilt. So wird auf dem Gutenbergplatz ein Kindertrödelmarkt stattfinden und das Centro Portugues portugiesische Köstlichkeiten anbieten. Die Autoschau findet in diesem Jahr an neuem Ort zwischen Brückencenter und Feldmühle statt. Programm und Kulinarisches erwartet die Besucher auch auf dem Europaplatz. Auf dem Neumarkt wiederum können einige Oldtimer bestaunt werden. Auf dem Steinweg/ Alter Markt finden sich neben einigen Händlern und Vereinen auch historische Handwerker mit ihrem Gewerbe ein. Neben dem Weinfest im Museumshof gibt es im Sauerland-Museum selbst freien Eintritt und Programm zum internationalen Museumstag.

Die Einzelhändler öffnen ihre Geschäfte von 13 bis 18 Uhr, und eine Bimmelbahn bringt die Besucher von einer Station zur nächsten. Freuen dürfen sich alle auch auf Programmpunkte wie Karussell, Hüpfburg, Riesendart, historische Fahrräder und die Freiwillige Feuerwehr Arnsberg mit ihren Wagen. Als besonderes Highlight findet auf dem Steinweg, dem Alten Markt und Museumshof (mit Abstecher in die Kulturschmiede) auch der Hofstaat eines zugegebener Maßen etwas arroganten und blasierten Adligen Einzug. Man darf auf das bunte Treiben des Straßentheaters der „Artistokraten“ aus Berlin gespannt sein!Um 15 Uhr findet am ehemaligen Kloster Wedinghausen eine öffentliche Führung für 5 Euro pro Person statt. Treffpunkt ist das Hirschberger Tor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg