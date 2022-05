Das erwartet die Gäste auf dem Arnsberger Dämmerschoppen

Arnsberg. Am Abend vor Christi Himmelfahrt wird in Arnsberg der Dämmerschoppen gefeiert. Auf diese Band dürfen sich die Gäste in diesem Jahr freuen.

Heute geht die Post ab: Endlich kann der traditionelle Dämmerschoppen im Rahmen der „Arnsberger Woche“ am Abend vor Christi Himmelfahrt wieder stattfinden. Nach zwei Jahren schmerzlicher Corona-Pause lädt der Verkehrsverein heute ab 19 Uhr zum Durchstarten ein.

Mit Unterstützung der Sponsoren – Gebro Haustechnik GmbH und walenta gmbh – rockt die sechsköpfige Band „Scyfer“ den Alten Markt. Neben flotten Eigenkompositionen lassen die Musiker aus Unna-Fröndenberg auch immer wieder eigene Arrangements bekannter Rocksongs in ihr umfangreiches Repertoire einfließen. Und Kenner wissen, dass die vor 25 Jahren gegründete Truppe vom Start weg gute Live-Musik bietet, die das Publikum mitreißt.

Auch interessant

Und passend zur fetzigen Musik sorgt das „Ratskeller“-Team für das leibliche Wohl. Also: Alles ist gerichtet für tolle Stunden am heutigen Abend in Arnsbergs „Guter Stube“. Und am Donnerstag kann man ausschlafen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg