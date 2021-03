Das ist das neue Pflegestudium am Klinikum Hochsauerland

Ein neues Pflegestudium in Kooperation zwischen Klinikum Hochsauerland und FOM Hochschule startet zum Wintersemester 2021/22 am Standort Arnsberg-Hüsten (Symbolbild).

Arnsberg. Mit einer akademischen Ausbildung in der Pflege will das Klinikum Hochsauerland dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das ist in Arnsberg geplant.

Ein berufsbegleitendes Pflegestudium in Kooperation zwischen Klinikum Hochsauerland und der FOM Hochschule startet mit dem Wintersemester 2021/22 am Standort Arnsberg-Hüsten. Darüber informierten die neuen Partner in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag.

Mit dem Kooperationsstudiengang „Pflege“ (Abschluss Bachelor of Arts) am neuen FOM Hochschulzentrum am Standort der Petrischule in Hüsten wolle man dem Fachkräftemangel entgegenwirken und neue berufliche Entwicklungsperspektiven in der Pflege forcieren, heißt es. Das Studium richte sich an Auszubildende und Mitarbeitende des Klinikums sowie an externe Fach- und Nachwuchskräfte, die sich für eine akademische Laufbahn im Gesundheitswesen qualifizieren möchten. „Bereits heute gibt es in der Region eine große Nachfrage nach einer akademischen Ausbildung in der Pflege“, sagt Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland.

Pflegestudium: Warum das Klinikum Hochsauerland mit der FOM Hochschule kooperiert

„Der demographische Wandel in Kombination mit einem nach wie vor hohen Fachkräftemangel stellt die Gesundheitsbranche vor große Herausforderungen. Das betrifft insbesondere auch den Pflegeberuf“, sagt Dr. Harald Beschorner, Kanzler der FOM Hochschule. Mit dem Pflegestudium wolle man Fach- und Nachwuchskräften eine umfassende akademische Ausbildung ermöglichen und sie auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen in der Pflege vorbereiten. Schwerpunkte seien die Bereiche Pflegediagnostik und Pflegeintervention.

Das Studium soll sowohl in Präsenzvorlesungen in Arnsberg-Hüsten als auch in virtuellen Webinaren erfolgen und wird berufsbegleitend organisiert. Erstmaliger Studienstart ist im Wintersemester 2021/22. Anmeldungen sind ab sofort möglich.