Das ist der Top Act bei „Kultur rockt“ in Dörnholthausen

Ende Juli 2022 noch in Chicago – jetzt steht sie auf der Bühne von „Kultur rockt“ in Sundern-Dörnholthausen: Zoe Wees.

Dörnholthausen. Gerade ist bekannt geworden, welcher Top Act bei „Kultur rockt“ im Pferdestall vom Hotel Berghoff auftreten wird. Sie hat internationalen Erfolg.

Es war die kulturelle Breaking News des Tages: Bei der Pressekonferenz zum Musikfestival „Kultur rockt“ im Pferdestall am Haus Berghoff in Sundern-Dörnholthausen ist bekannt gegeben worden, welchen aufstrebenden Stern am Pop-Himmel die Veranstaltung als Top Act gewinnen konnte. Zum zehnten Festivalgeburtstag vom 8. bis zum 11. Juni wurde niemand geringeres als eine aufstrebende junge Künstlerin aus Hamburg engagiert. Sie tritt am 9. Juni um 20 Uhr auf.

„Wir haben eine Sensation im Gepäck“, verspricht Organisator Matthias Berghoff. Und er hat recht: Denn Top Act im Pferdestall wird keine geringere sein als Zoe Wees. Die 21 Jahre alte Singer-Songwriterin ist mit The Voice Kids bekannt geworden, ihre erste Single „Control“ stürmte direkt die Charts. Weitere Songs sind zum Beispiel „Girls Like Us“ oder „That’s How It Goes“.

Für 72 Euro zu Zoe Wees

Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort im Hotel Berghoff, bei der Volksbankfiliale in Stockum oder unter www.oh-love.de. Ein Ticket kostet 72 Euro.

