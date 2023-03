Freizeittipp Das kostet der Familienausflug am Wochenende in Arnsberg

Arnsberg. Immer nur zu Hause hocken oder mal wieder raus mit Kind und Kegel? Auch wenn das Wetter nicht mitspielt, bietet Arnsberg trotzdem Perspektiven.

Runter vom Sofa, auf zum Familienausflug! Da der Frühling sich noch ziert, müssen Picknick und Grillparty am Wochenende leider ausfallen. Aber auch „indoor“ eröffnen Arnsberg und Umgebung tolle Freizeitperspektiven. Wie wäre es beispielsweise mit einem rasanten Samstag auf Schlittschuhen und einem gemütlichen Sonntag im Kinosessel?

>>>Pfadfinder brauchen Geldspenden<<<

Zunächst geht es am Samstag ab 15 Uhr ins Eissportzentrum Möhnesee. Das passt nicht nur wettertechnisch noch genau in die Zeit, sondern bietet besonders für Familien am Wochenende ein paar abwechslungsreiche Stunden: „Eislaufen ist gesund, macht Spaß, stärkt Herz und Kreislauf und man verbrennt auch noch etwas Fett. Außerdem werden die Muskeln an Po, Beinen und Rücken trainiert. Die Bewegung in der Kälte stärkt nebenbei das Immunsystem und hält jung. Eislaufen schult Gleichgewichtssinn, Körperbeherrschung und Koordination“, werben die Betreiber für diesen erfrischenden Freizeitsport.

Eissportzentrum Möhnesee

Eine Familienkarte (zwei Erwachsene mit zwei Kindern) kostet im Eissportzentrum Möhnesee 17,50 Euro. Für das Leihen der Schlittschuh fallen pro Nase noch 5 Euro an und wer seine eigenen Kufen mitbringen möchte, könnte diese vor Ort sogar schleifen lassen. Das kostet allerdings acht Euro extra. Helm und Handschuhe sind übrigens nicht nur für Kinder zu empfehlen. Helme können ebenfalls im Eissportzentrum für je 2 Euro geliehen werden. Und dann geht es für drei Stunden rauf aufs Eis. der Saisonabschluss ist übrigens am 1. April. Daher schnell noch mal das Angebot nutzen.

Um 18 Uhr ist für Familien dann Schluss. Um 20 Uhr beginnt die Abendlaufzeit. Doch bis dahin sollte der Nachwuchs schon im Bett sein. Nach den rasanten Runden auf dem Eis, bleibt aber noch Zeit für einen Imbiss, beispielsweise im Neheimer „Sauerland-Grill Nase“ an der Werler Straße 21. Auf der reichhaltigen Fast-Food-Karte ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit Softdrinks, Pommes und Co wird die Familie (Vater, Mutter und zwei hungrige Kinder) zirka 35 bis 40 Euro los.

Apollo Kino in Neheim

Am Sonntag gehts ins Neheimer Apollo Kino an der Goethestraße 25. Wer nicht zu weit laufen will, kann im Parkhaus nebenan seine Familienkutsche abstellen. Sechs Minuten kosten 10 Cent. Bei einem zweieinhalbstündigen Kinoaufenthalt würde das 2,50 Euro kosten. Die Cinema-Eintrittspreise liegen am Wochenende etwas höher: Vater und Mutter zahlen zusammen 16 Euro. Das Ticket für Kinder bis elf Jahren kostet 6 Euro und Jugendliche ab zwölf Jahren sind mit 7 Euro dabei.

>>>So schlafen Babys durch<<<

Gezeigt werden am Sonntag mehrere Familienfilme, wie „Mumien - Ein total verwickeltes Abenteuer“, „Maurice, der Kater“ oder „Winterabenteuer mit Pettersson und Findus“. Die genauen Spielzeiten unter: www.kino-neheim.de.

Anschließend noch lecker Essen gehen. Die Küche zuhause bleibt heute mal kalt. Der Restauranttipp lautet diesmal: „Eleo 1220“ und liegt elf Gehminuten vom Kino entfernt an der Jahnallee 38.

Unbedingt reservieren, sonst gibt es am Sonntagabend wahrscheinlich keinen Platz mehr für die hungrige Bande. Jedes Kindergericht kostet 6,50 Euro und Erwachsene sind durchschnittlich mit 20 Euro pro Essen dabei. Dazu noch die Getränke - kostet dieser griechische Abend rund 60 bis 70 Euro. Dann gehts ab nach Hause. Montagmorgen beginnt die neue Arbeitswoche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg