Das neue Motto der KG Blau-Weiß Neheim wird verkündet

Neheim. Die alte Präsidentin geht, ein neuer Vorstand wird gewählt: Zeitenwende bei der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim.

Am gestrigen Samstag trafen sich die Neheimer Karnevalisten der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim e. V. zu ihrer Jahreshauptversammlung. Viele Blau-Weiße waren gekommen um sich über die vergangene Session, den Kassen- und Mitgliederstand, sowie den Ausblick in die neue Session zu informieren und ihre Ideen dazu beizutragen.

KG Blau-Weiß Neheim: Präsidentin gibt ihr Amt ab

Sie wollten jedoch auch dabei sein, um die scheidende Präsidentin Gertrud Franke aus dem Amt zu verabschieden, da sie nach 21 Präsidentinnenjahren nicht weiter zur Verfügung stand. Sie dankte ihren Mitstreitern für die jahrelange Unterstützung und betonte, dass es Zeit sei, dass neuer Wind reinkommt. Die Nachfolge war bereits seit längerem geplant und zum neuen Präsidenten wurde André Schumann, bisheriger Vize, gewählt. Ihm zur Seite steht nun Vize-Präsidentin Jana Dunker. Präsident und Vize erklärten, dass sie großen Wert auf Teamarbeit auf Augenhöhe legen.

Neuer Vorstand

Das neue, zum größten Teil aber „alte“ Team, bzw. Präsidium besteht aus der Schatzmeisterin Birgitta Wiese, Schriftführerin Nicole Welke, Technischem Leiter Ralf Hoffmann, Aktivenbeauftragte Nicole Tack, Sprecherin der Tanzgarden Katrin Steffen und den Beisitzern Jörg Tack, Daniel Schäfer und Nicole Pfeiffer. Neue Beisitzerin ist Franziska Reinl.

Präsident André Schumann ernannte als erste Amtshandlung seine Vorgängerin zur Ehrenpräsidentin was von der Versammlung mit Applaus begleitet wurde. Mit Ausblick auf die Session 2023/2024 wurde der Etat vorgestellt. Das blau-weiße Sommerfest am 26. August wird wieder im Neheimer Freibad stattfinden und befindet sich bereits in Planung.

Im Konfettiregen tanzen

Auch die kommende Session steht in den Startlöchern und soll unter dem Motto: „Im Konfettiregen tanzt der Möppel heut’ durchs Leben!“ gefeiert werden. Mit Aktivitäten wird jedoch nicht bis zur Sessionseröffnung am 11.11. gewartet, - die aktive Gesellschaft plant ihre Veranstaltungen und Besuche bei befreundeten Vereinen und Gesellschaften, Teilnahme am Familien-Aktionstag der Stadt, Besuch der Freilichtbühne mit der Karnevalsjugend, Auftritten bei Dies Internationalis und Neheim LIVE und die Teilnahme bei Umzug des Jägervereins.

